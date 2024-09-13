Новая трасса до Сочи может значительно разгрузить аэропорт курорта

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Александр Тарасов
Александр Тарасов 53 0

Строительство новой дороги из Джубги сократит нагрузку на аэропорт Сочи

Новая трасса до Сочи может значительно разгрузить аэропорт курорта

Фото: © РИА Новости / Виталий Тимкив

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Дорога также сможет сэкономить туристам — несколько часов путешествия.

Трасса Джубга — Сочи поможет значительно снизить нагрузку на аэропорт черноморского курорта. Об этом в беседе с URA.RU рассказал директор Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов.

По мнению эксперта, сейчас единственный аэропорт Кубани сильно перегружен, а строительство новой дороги от трассы М-4 «Дон» до Сочи может решить проблему. Климанов подчеркнул, что это ключевая польза от нового проекта, так как с началом специальной военной операции (СВО) гавани Краснодара, Анапы и Геленджика закрыты.

Итогом оказалось, что жители Краснодарского края и Адыгеи стекаются в одно место — аэропорт в Сочи. При этом эксперт в области транспорта Дмитрий Адамидов объяснил, что к этому прибавляется и проблема природного характера. Туристам приходится добираться до курорта по сложной дороге в виде серпантина, а это накладывает дополнительные риски из-за особенностей горной местности.

Важно отметить, что новая дорога поможет сократить время в пути от Джубги до Адлера почти в пять раз — с семи до чуть менее двух часов. При этом сейчас в пиковый период путешественники могут простоять на ней почти девять часов.

Ранее 5-tv.ru писал, как в «Автодоре» назвали самые амбициозные проекты. Речь также зашла о строительстве трассы Джубга — Сочи.

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