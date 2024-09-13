Глава буддистов России потребовал изъять из продажи туалетный ершик с Буддой

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева Эксклюзив 57 0

Пресс-служба ритейлера, в свою очередь, уже успела принести верующим свои извинения.

Глава буддистов России потребовал изъять из продажи туалетный ершик с Буддой

Фото: www.globallookpress.com / Patrick Pleul

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Центральное духовное управление буддистов (ЦДУБ) потребовало изъять из продажи туалетный ершик с изображением Будды, который появился в магазине «Лемана Про» (бывший «Леруа Мерлен». — Прим. ред.). С таким заявлением выступил глава ЦДУБ Геше Йонтен (Сергей Киришов) в своем Telegram-канале.

«Мы намерены от лица Центрального духовного управления буддистов написать письмо руководству магазина с требованием немедленно убрать данный товар. В противном случае мы будем обращаться в прокуратуру», — указал Йонтен.

Он также подчеркнул, что подобные товары оскорбляют религиозные чувства буддистов, но призвал верующих был более сдержанными. Йонтен уверен, что правда окажется на их стороне, и ершик с религиозным символом будет запрещен к продаже в России.

При этом пресс-служба «Лемана Про» успела принести свои извинения за продажу подобного товара. В комментарии для 5-tv.ru ритейлер сообщил, что ершик с Буддой уже снят с продажи в интернет-магазине, а ближайшее время его уберут и с полок физических точек.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что треш-стример из Дагестана растоптал православный крест и снял это на видео.

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