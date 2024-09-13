Заместил: Руслан Давыдов назначен министром по таможенному сотрудничеству ЕЭК

|
Александр Тарасов
Александр Тарасов 23 0

Руслана Давыдова назначили министром по таможенному сотрудничеству ЕЭК

Заместил: Руслан Давыдов назначен министром по таможенному сотрудничеству ЕЭК

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Кристина Кормилицына

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Ранее этот пост занимал Эльдар Алишеров — лишь немногим больше года.

Врио главы Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ Руслан Давыдов назначен министром по таможенному сотрудничеству Евразийского экономического комиссии (ЕЭК). Об этом сообщили в пресс-службе ЕЭК.

«Решением Высшего Евразийского экономического совета от 11 сентября 2024 года № 9 Давыдов Руслан Валентинович назначен министром по таможенному сотрудничеству Евразийской экономической комиссии», — указано в сообщении.

Давыдов более десяти лет был на посту заместителя, а после уже первого заместителя главы ФТС. Причем он работал в таможенных органах с 2008 года, а в феврале 2023-го его назначили временно исполняющим обязанности главы ФТС.

Стоит добавить, что Давыдов представлял интересы России во Всемирной таможенной организации (ВТамО). Например, с 2014 по 2016 год выступал главой комитета по аудиту ВТамО.

Важно отметить, что Давыдов заменил на посту ЕЭК представлявшего Киргизию Эльдара Алишерова. Последнего назначили главой весной прошлого года, сейчас он перешел на другую позицию министра ЕЭК.

Ранее 5-tv.ru писал, что торговля между Россией и Китаем достигла исторического максимума, о чем заявил в этом году Руслан Давыдов.

+24° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 39%
91.11
-0.16 100.39
-0.35
Успевает тот, кто никуда не торопится: китайский гороскоп на неделю с 16...

Последние новости

18:34
Песков оценил вероятность разрыва дипотношений Москвы и Лондона
18:23
Козыри в рукаве: Орбан готовит несколько вариантов решения украинского конфликта
18:16
Небензя предупредил НАТО об угрозе прямой войны с Россией
17:57
«Распространенное явление»: Захарова о назначении Зейналовой послом РФ на Маврикии
17:44
Три схемы: мошенники разводят россиян при помощи программ удаленного доступа
17:30
Потянули за собой: как Украина спровоцировала энергокризис в Восточной Европе

Сейчас читают

Стразы идут только Киркорову: AKMAL’ о деньгах и дорогой одежде
Шпион — выйди вон! Все подробности высылки британских дипломатов из РФ
«Образ жизни родителей»: Остроумова об испытании славой у молодых актеров
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Модные тренды в одежде осенью 2024 для женщин
Гороскоп на сентябрь 2024: что ждет знаки зодиака
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака
😋Гороскоп финансов на сентябрь 2024 для всех знаков зодиака