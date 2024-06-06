Торговля между Россией и Китаем достигла исторического максимума

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Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко 24 0

Замглавы ФТС Давыдов: рост торговли между РФ и Китаем увеличился на 7%

Фото, видео: © РИА Новости / Виталий Аньков; 5-tv.ru

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Тема:
ПМЭФ 2024

Прошлый год продемонстрировал отличные результаты по товарообороту между нашими странами. Текущий год не уступает позиций.

Торговля между РФ и Китаем с января по апрель текущего года выросла на 7%. Об этом сообщил первый замглавы Федеральной таможенной службы (ФТС) России Руслан Давыдов.

По словам Давыдова, таможенные отношения России и Китая находятся на историческом максимуме. Он отметил, что в прошлом году рост составил 23%.

«За четыре месяца у нас рост к рекордному прошлому году еще на 7%», — сказал Давыдов в ходе бизнес-диалога «Россия — Китай» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Первый также замглавы ФТС отметил рост и грузооборота между странами. По его словам, в этой сфере наблюдаются отличные показатели. Давыдов сделал прогноз, что грузооборот между РФ и Китаем составит более 300 миллионов тонн к концу года.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Песков назвал абсурдным сборищем швейцарский саммит по Украине.

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