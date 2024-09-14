Раздражал Ермака? В США назвали настоящую причину увольнения Кулебы

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 45 0

Politico: Зеленский уволил Кулебу, потому что он раздражал Ермака

Раздражал Ермака? В США назвали настоящую причину увольнения Кулебы

Фото: Virginia Mayo / ТАСС

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Экс-главу МИД отправили в отставку в ходе масштабных кадровых перестановок в украинском правительстве.

Причиной увольнения Дмитрия Кулебы с поста министра иностранных дел Украины стало то, что он раздражал Андрея Ермака — руководителя офиса президента* Владимира Зеленского. Об этом пишет Politico со ссылкой на неназванного чиновника.

«По словам чиновника и других инсайдеров, опрошенных Politico, Кулеба раздражал влиятельного главу администрации Зеленского Андрея Ермака, который хочет большего контроля над министерством», — говорится в статье.

Отмечается, что Зеленский с весны намекал на серьезные перемены в правительстве с целью поднять упавший личный рейтинг на фоне того, что украинцы начали подвергать сомнению его лидерство.

Отставка Кулебы демонстрирует, что окружение Зеленского изгоняет аутсайдеров, говорится в публикации. Ранее был уволен и командующий вооруженными силами Валерий Залужный, который конфликтовал с главой киевского режима по поводу военной стратегии.

При этом кадровые перестановки не снимают опасений по поводу автократического способа правления Зеленского, включая его зависимость от круга доверенных друзей и советников в президентской администрации, подчеркивается в статье. Также отмечается, что некоторые из новоназначенных людей неподотчетные и не получают зарплату, а некоторые проходили по уголовным делам о взяточничестве.

Издание «Общественное» ранее написало, что Кулеба, который 4 сентября ушел в отставку, не хотел покидать свой пост. По данным СМИ, киевский режим был недоволен работой Кулебы на посту главы внешнеполитического ведомства. Якобы у дипломата «не хватало энергии», чтобы отрабатывать бесперебойное привлечение помощи от западных партнеров.

Ранее 5-tv.ru рассказал, зачем Зеленский устроил очередные масштабные кадровые перестановки в своем правительстве.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.

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