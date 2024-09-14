Муж убил и измельчил в блендере финалистку «Мисс Швейцария» Кристину Йоксимович

Кристина Йоксимович — финалистка конкурса красоты «Мисс Швейцария — 2007» погибла от рук своего мужа Томаса. Чтобы скрыть свое преступление, мужчина перемолол ее останки с помощью кухонной техники. В материале издания New York Post появились шокирующие подробности резонансного расследования.

Останки Кристины были обнаружены в феврале в ее доме, первым под подозрение попал супруг. Поначалу он утверждал, что нашел жену уже мертвой и в панике расчленил ее. Весной он признался в совершении убийства, но оправдывался самообороной — мол, благоверная сама набросилась на него с ножом. Все его выгодные версии провалились в ходе следствия.

Кристина Йоксимович. Фото: из открытых источников

По версии полиции, Йоксимович расчленяли лобзиком, садовыми ножницами и ножом. Затем Томас перемолол части тела в блендере и растворил их в химическом растворе. Также правоохранители нашли доказательства тому, что Кристина неоднократно терпела домашнее насилие. В суде обвиняемого назвали хладнокровным и неспособным к эмпатии человеком, оставившим без матери двух дочерей.

Кристина Йоксимович стала обладательницей короны «Мисс Северо-Западной Швейцарии», поучаствовала в финале «Мисс Швейцарии», после чего открыла свой бизнес по обучению дефиле. В 2013-м она была наставницей модели Доминик Риндеркнехт на конкурсе «Мисс Вселенная».

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