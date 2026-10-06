Жителя Москвы подозревают в убийстве подруги жены

На юго-западе Москвы, в квартире на Литовском бульваре обнаружили тело женщины с ножевым ранением. По факту случившегося возбудили уголовное дело, сообщили в столичном СУ СК.

По предварительным данным следователей, смертельный удар женщине мог нанести супруг ее подруги. Сейчас мужчину, причастного к преступлению, ищут.

Дело об убийстве взял в производство Черемушкинский межрайонный следственный отдел. На месте работают следователи и криминалисты.

«Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление местонахождения и задержание лица, причастного к совершению преступления», — отметили в ведомстве.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Тольятти обвиняется местный житель в убийстве 55-летней знакомой. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления СК России по Самарской области.

По версии следствия, в конце сентября мужчина вместе с женщиной находился в гаражном боксе, где между ними произошел конфликт, в ходе которого обвиняемый задушил знакомую. Чтобы скрыть преступление, он расчленил тело, разложил фрагменты по полиэтиленовым пакетам и выбросил в водоем. Суд по ходатайству следователя избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу. Следователи и криминалисты устанавливают обстоятельства произошедшего, оперативное сопровождение дела осуществляют сотрудники ГУ МВД России по Самарской области.

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