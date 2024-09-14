Депутат ФРГ Мютцених призвал создать контактную группу по конфликту на Украине

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 53 0

Такое объединение могло бы стать посредником в мирном урегулировании.

Депутат ФРГ Мютцених призвал создать контактную группу по конфликту на Украине

Фото: www.globallookpress.com / Kay Nietfeld

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Глава фракции Социал-демократической партии в Бундестаге Рольф Мютцених призвал Запад к созданию контактной группы по мирному урегулированию конфликта на Украине. Об этом он сообщил в интервью Rheinische Post.

«На мой взгляд, сейчас настало время западным союзникам инициировать создание контактной группы для начала процесса», — выразил свою позицию Мютцених.

По мнению немецкого парламентария, подобное объединение может сыграть роль посредника в мирном урегулировании.

Коллективный Запад всполошился после заявления Владимира Путина, которое глава российского государства сделал в четверг, 12 августа. Президент РФ высказался об обсуждении по разрешению Киеву наносить удары вглубь России дальнобойным западным оружием, которое страны НАТО ведут на протяжении долгого времени. Российский лидер предупредил, что в этом случае Запад станет участником конфликта на Украине, после чего Москва будет вынуждена отвечать в соответствии с внешними угрозами.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пожелавший остаться неназванным французский дипломат призвал прислушаться к предостережению Владимира Путина и постараться избежать Третьей мировой войны.

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Депутат ФРГ Мютцених призвал создать контактную группу по конфликту на Украине

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