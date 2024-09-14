«Избежать Третьей мировой»: во Франции серьезно отнеслись к заявлению Путина

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 52 0

Le Monde: Франция учла слова Путина об оружии и не хочет Третьей мировой

«Избежать Третьей мировой»: во Франции серьезно отнеслись к заявлению Путина

Фото: www.globallookpress.com / Russian Defence Ministry

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Президент напомнил, что при принятии опрометчивого решения НАТО может стать участником конфликта на Украине.

Франция серьезно отнеслась к заявлению главы российского государства Владимира Путина о том, что при разрешении Киеву наносить удары вглубь РФ дальнобойным оружием Запад станет участником конфликта на Украине. С волнительным предостережением вышла статье ежедневной французской газеты Le Monde.

«Мы должны сделать все возможное, чтобы избежать третьей мировой войны. Нельзя просто исключить возможность того, что русские могут расширить масштабы военных действий», — пишет издание, ссылаясь на французский источник в дипломатическом ведомстве.

В четверг, 12 сентября, глава российского государства Владимир Путин заявил, что речь уже не идет о разрешении Киеву наносить по территории РФ удары западным оружием. В настоящий момент главный вопрос — готов ли Запад стать участником конфликта на Украине. В этом случае Москва будет отвечать в соответствии с поступающими угрозами.

Ранее 5-tv.ru передавал слова замглавы МИД РФ Сергея Рябкова. По его мнению, Запад уже давно предоставил киевскому режиму «все карт-бланши и индульгенции» на удары по российским территориям.

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