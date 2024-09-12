«Попытка подмены понятий»: Путин о просьбах Киева наносить удары по территории РФ

|
Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 125 0

Путин: разрешение Киеву бить по России будет означать участие Запада в конфликте

Фото, видео: www.globallookpress.com / Irgc Official Webiste; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Президент напомнил, что сами боевики ВСУ не в состоянии использовать высокоточное оружие большой дальности западного производства.

Переговоры Запада и киевского режима о возможности наносить удары по российской территории иностранным оружием — это подмена понятий. С таким заявлением выступил глава государства Владимир Путин в беседе с журналистами.

«Речь не идет о разрешении или запрете киевскому режиму наносить удары по российской территории. Он и так наносит с помощью беспилотных летательных аппаратов и другими средствами», — отметил российский лидер.

Владимир Путин напомнил, что сами боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) не в состоянии использовать высокоточное оружие большой дальности западного производства. Координировать удары могут только военнослужащие НАТО при помощи разведданных со спутников, которых у Украины нет.

По мнению президента, речь давно не идет о разрешении или запрете бить по российским территориям. Дело близится к тому, что Запад должен принять решение — является ли он участником конфликта на Украине или нет.

«Если это решение будет принято — это будет означать не что иное, как прямое участие стран НАТО, Соединенных штатов, европейских стран в войне на Украине. Это уже, конечно, существенным образом меняет саму природу конфликта. Это будет означать, что они воюют с Россией, а если это так, то мы будем принимать соответствующие решения, исходя из тех угроз, которые нам будут создаваться», — заключил Путин.

Ранее 5-tv.ru сообщал, президент* Украины Владимир Зеленский пожаловался на отказ Запада разрешить удары вглубь России.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.

+20° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 56%
91.11
-0.16 100.39
-0.35
Оппозиция Луны и Марса: как лучше провести 12 сентября

Последние новости

23:45
Умерла старейшая жительница Испании
23:25
Рядом родные, близкие: появилось видео с церемонии прощания с Мариной Полицеймако
23:05
«Запретов нет»: собиравший деньги для ВСУ Никитин выступил в Доме ученых РАН
22:45
Освобождение от врага: боевиков ВСУ вытеснили из десяти сел Курской области
22:25
G7 не передаст Киеву 50 миллиардов долларов из-замороженных активов России
22:05
Арестовали сообщницу Юдина по делу о мошенничестве и превышении полномочий

Сейчас читают

Эндокринолог Павлова объяснила смерть питавшегося семь раз в день бодибилдера Ильи Ефимчука
«Я счастлив»: Станислав Ярушин стал претендентом на премию Grammy
Пятница, 13-е: когда настанет «день неприятностей» в 2024 году и почему его боятся
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Модные тренды в одежде осенью 2024 для женщин
Гороскоп на сентябрь 2024: что ждет знаки зодиака
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака
😋Гороскоп финансов на сентябрь 2024 для всех знаков зодиака