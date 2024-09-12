Президент напомнил, что сами боевики ВСУ не в состоянии использовать высокоточное оружие большой дальности западного производства.

Переговоры Запада и киевского режима о возможности наносить удары по российской территории иностранным оружием — это подмена понятий. С таким заявлением выступил глава государства Владимир Путин в беседе с журналистами.

«Речь не идет о разрешении или запрете киевскому режиму наносить удары по российской территории. Он и так наносит с помощью беспилотных летательных аппаратов и другими средствами», — отметил российский лидер.

Владимир Путин напомнил, что сами боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) не в состоянии использовать высокоточное оружие большой дальности западного производства. Координировать удары могут только военнослужащие НАТО при помощи разведданных со спутников, которых у Украины нет.

По мнению президента, речь давно не идет о разрешении или запрете бить по российским территориям. Дело близится к тому, что Запад должен принять решение — является ли он участником конфликта на Украине или нет.

«Если это решение будет принято — это будет означать не что иное, как прямое участие стран НАТО, Соединенных штатов, европейских стран в войне на Украине. Это уже, конечно, существенным образом меняет саму природу конфликта. Это будет означать, что они воюют с Россией, а если это так, то мы будем принимать соответствующие решения, исходя из тех угроз, которые нам будут создаваться», — заключил Путин.

Ранее 5-tv.ru сообщал, президент* Украины Владимир Зеленский пожаловался на отказ Запада разрешить удары вглубь России.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.