«Историческое событие»: Машков об открытии сезона Театра Табакова на сцене «Современника»

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Наталья Мулько
Наталья Мулько Эксклюзив 462 0

Машков назвал открытие сезона ТОТ на сцене «Современника» историческим событием

Фото, видео: 5-tv.ru

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«Табакерка» начала свой 39-й сезон со спектакля по пьесе «Матросская Тишина».

Театр Олега Табакова (ТОТ) открыл свой 39-й театральный сезон на сцене театра «Современник» легендарным спектаклем по пьесе Александра Галича «Матросская Тишина». Кадры с мероприятия появились в распоряжении 5-tv.ru.

Кроме того, к началу нового сезона ТОТ была презентована выставка, посвященная спектаклю. Экспозицию открыл художественный руководитель театра, народный артист РФ Владимир Машков. В беседе с 5-tv.ru актер назвал открытие театрального сезона на сцене «Современника» историческим событием.

«Сегодня в стенах великого театра „Современник“, который в этом году 1 октября будет открывать свой 69-й сезон, открывается 39-й сезон Театра Олега Табакова. Это здание дало возможность нашим мастерам развиваться интенсивно и полно. В дальнейшем один из создателей театра „Современник“ Олег Павлович Табаков организовал студию на Чистых прудах в подвале, и это стало продолжением огромного дерева, которое запустил Константин Сергеевич Станиславский», — сказал Машков.

Стоит отметить, что около 70 лет назад народный артист СССР Олег Ефремов собирался открыть «Современник» этим спектаклем, однако тогда он не был допущен к показу, постановку запретили прямо на генеральной репетиции. И только в конце 1980-х годов Олегу Табакову удалось поставить спектакль и перенести его на сцену своего театра.

О тех временах в беседе с 5-tv.ru рассказал заслуженный артист РФ Виталий Егоров, который в этом году исполняет одну из ролей в «Матросской Тишине».

«Когда я был на первом курсе, учился в школе-студии МХАТ, на курсе Олега Павловича Табакова, то первый раз посмотрел этот спектакль — в подвале, на исторической сцене. Я посмотрел спектакль и в конце стоял в слезах. Я понял, что выбрал правильную профессию», — рассказал Егоров.

Помимо Машкова и Егорова в спектакле также заняты актеры Владислав Миллер, Сергей Угрюмов, Яна Сексте, Никита Уфимцев, Александр Фисенко, Наталья Попова, Артур Касимов, Алексей Князев и другие артисты.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Театральной школе Табакова стартовала приемная кампания.

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