«Шеф, все пропало»: как ФСБ разоблачила в Москве британских шпионов

Недавно была прекращена аккредитация шести сотрудников посольства Великобритании в РФ за их разведывательно-подрывную деятельность. Как они сами себя сдали?

«Шеф, все пропало, гипс снимают, клиент уезжает» — примерно с таким общим посылом выступил на этой неделе бывший глава европейского Центрального банка Марио Драги, и предложил европейцам затянуть пояса, вложиться как следует в новые технологии и попытаться не остаться на обочине истории.

Главный минус ЕС по сравнению с США и Китаем — двумя промышленными лидерами — цены на энергию. Электричество в среднем в два-три раза дороже, а газ для промышленности в среднем в четыре-пять раз по сравнению с той же Америкой. И как тут конкурировать?

Драги при этом как-то ловко обходит тему того, что Евросоюз сам фактически лишил себя дешевых углеводородов из России и старается сфокусироваться на том, что нужно сделать — мол, расслабиться, принять эту новую «нормальность» и вложиться в зеленые технологии, чтобы сделать их более дешевыми, привлекательными. И потом, опираясь на этот интеллектуальный потенциал, который еще есть, сохранить промышленный статус ЕС.

Кстати, и в собственную оборонку он рекомендует вкладываться, а то сейчас страны ЕС закупают до 78% вооружений вне союза, у Америки прежде всего. Казалось бы, вот он голос настоящего разумного европейца, но на самом деле его предложения на руку прежде всего американцам. Ведь Драги предлагает принять ситуацию. Но не допускает и мысли, что Европа может помириться с Россией и дешевые углеводороды снова потекут рекой по трубам. Странно, правда? Во-вторых, он почему-то думает, что, сохранив конфронтацию с Москвой, хуже уже не будет. А что если будет?

На этой неделе президент России Владимир Путин на совещании с правительством высказал интересную мысль, если страны Запада продолжать вводить ограничения против нас, может и мы начнем отвечать ассиметрично.

«Может быть, нам тоже подумать об определенных ограничениях? Уран, титан, никель. Себе во вред только ничего не нужно делать. В некоторых странах создаются стратегические запасы, еще кое-какие меры предпринимаются. Но в целом, если это нам вредить не будет, то можно было бы подумать, я не говорю, что завтра нужно это сделать, но подумать и над определенными ограничениями поставок на внешний рынок не только тех товаров, которые я назвал, но и некоторых других», — отметил Владимир Путин.

Титанические опасности

Для чего нужен титан? Для производства самолетов и станков. Среди недружественных России стран сильнее всего от его поставок зависят Германия, Словакия и Франция. Уран — это прежде всего топливо для АЭС. Главный покупатель США, далее из недружественных — Южная Корея, Франция. Немцы закрыли свои АЭС.

Никель необходим для производства аккумуляторов и батарей. Будут готовы в Германии и той же Франции отказаться от электрокаров если будут разорваны цепочки поставок из России? А там еще финны и японцы пострадают заодно.

При этом нельзя не оценить с каким изяществом США, и Великобритания подставляют Евросоюз. Англосаксы обеспечены своими углеводородами. А остальной Европе они насаждают зеленую повестку, мол: вы такие умные, вы справитесь, зачем вам фрекинг и прочая гадость, ловите ветер и ждите солнышка, у вас супертехнологии. А русский газ он плохой и нефть плохая. Не нужны они вам. Послушайте Драги.

Любопытно, что свой прорыв в карьере он сделал в американском коммерческом банке Goldman Sachs, а потом уже вернулся домой и стал «Супер Марио» для европейской экономики.

Может, он по-прежнему работает на Уолл-Стрит? Не на журнал, а на финансовые кланы. Мир вступил в период турбулентности, где важнее не то, кто и что говорит, а кому это выгодно.

На этой неделе ФСБ выдворило из страны сразу шесть британских агентов разведки, которые работали под дипломатическим прикрытием. В Британии создана специальная структура по противодействию России.

Как она работает и какие цели перед собой ставит — расскажет корреспондент «Известий» Игорь Балдин.

Шпионы

Шесть сотрудников британского МИДа не по своей воле и преждевременно улетают из Москвы в Лондон. Более, чем заслуженно. Западные СМИ, конечно, спешат оправдаться. Но как идти против таких доказательств?

Знакомьтесь, эта миловидная девушка — помощница британского посла Джесика Дейвенпорт, в основном помогала курировать ассоциации, которые занимаются миграционным лоббизмом. Постоянно встречалась с иноагентами: вот с юристом «Комитета против пыток»* в театре, а здесь на прогулке с активистом «Гражданского содействия»*.

«Она незамужняя, она встречалась четко с мужчинами, которые могли ею заинтересоваться. То есть это такая типичная медовая ловушка, которая используется спецслужбами всех стран», — уверен член общественной палаты РФ Илья Ремесло.

По данным ФСБ, одним из информаторов Дейвенпорт, например, был руководитель признанного иноагентом информационно-аналитического центра «Сова»* Александр Верховский. Вот он идет прямиком к британскому посольству, его и еще 80 россиян пригласили отпраздновать день рождения британского короля. Среди гостей и бывший руководитель администрации президента Александр Волошин, некогда бессменный помощник Бориса Ельцина. И все это происходит в самый разгар гибридной войны Запада с Россией.

А это британские шпионы Эндрю Каллум и Блейк Паттель. Они курировали политическое направление, отвечали за работу с оппозицией, регулярно встречались с лидерами общественного мнения, и даже не скрывались.

«Они встречались с совершенно четкими людьми, через которых они могли влиять на общественное настроение, и, соответственно, зная враждебную политику Великобритании к нашей стране. Мы понимаем, каким образом они могли влиять на этих лидеров общественного мнения», — заявил член общественной палаты РФ Илья Ремесло.

Вот, например, Паттель рядом с сотрудником духовного управления мусульман России. Попытки посеять среди россиян межконфессиональную рознь — характерный почерк иностранных спецслужб, хорошо знакомый нашим, еще со времен чеченских войн.

«Там очень много знакомых для нас лиц, в том числе бывших сотрудников московской разведточки СИС, работающих с позиции посольства Великобритании в Москве. Честно говоря, мы устали терпеть этот цирк в виде пробежек по третьему кольцу в дождь через всю Москву с целью скрыть от органов госбезопасности посещение какого-нибудь слета НКО-иноагента», — сказал оперативный сотрудник ФСБ РФ.

Терпели этот цирк британских шпионов наши спецслужбы неспроста — важно было распутать весь клубок, и сделали это.

В ФСБ выяснили: отдел Ми-6 называется директорат Восточной Европы и Центральной Азии, его создали в 2017 году.

«Вся эта реформа готовилась заранее и началась с назначения руководителем директората бывшего директора СИС в Москве Мартина Харриса во второй половине 2017 года. А уже в марте 2018 года последовала история со Скрипалями, высылка дипломатов, инспирирование внутрироссийских протестов. То есть не российское СВО на Украине послужило триггером для реформы британского МИД», — сказал оперативный сотрудник ФСБ РФ.

Вот он — непосредственный начальник высланных шпионов, руководитель директората Мартин Харрис. До назначения возглавлял московскую резидентуру Ми-6. Так успешно поработал в директорате Восточной Европы, что в 2023 году его отправили послом в Киев.

«Не существуют никаких табу и никаких ограничений для достижения целей, которые поставлены перед британским шпионом. Нужно убить — он убьет, нужно запутать — он запутывает, нужно, извините, лечь в постель — он ляжет в постель, неважно с кем, с девушкой, или с мужчиной, или со свиньей», — уверяет доцент кафедры политологии факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве РФ Алексей Мартынов.

Только, судя по всему, серьезно сдали Джеймсы Бонды: для британской разведки вскрытая сеть — это полный провал. И далеко не первый в России. Многие помнят тот же скандал со шпионским камнем, когда наши спецслужбы накрыли британского разведчика-дипломата.

«И тогда Путину задали вопрос: вы его выдворите? Он сказал, что нет, не будем выдворять, а вдруг умных пришлют. Но ведь видно, не прислали», — рассказывает генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов.

Наши спецслужбы не только вычислили шпионов, их руководителей, но и получили доступ к внутренним материалам директората. Все его сотрудники напрямую подчинялись отделу службы Ми-6 Russian Unit.

Руководит им Джеймс Бир, он тоже шпионил в нашей стране в начале нулевых. Вот он — в меховой шапке рядом со своей невестой, вживается в образ русского. Свадьбу играл в Москве, а сразу после Майдана его отправили служить опять же в Киев, обучать местные спецслцужбы. Своих московских агентов он обучил не очень хорошо, судя по их провалу.

«Отношения между Великобританией и Россией едва ли могут быть хуже. Полагаю, это один из шагов на пути к полному разрыву всех дипломатических связей. Пока мы еще не дошли до этого, но, мне кажется, на этот раз Великобритания вызывала у русских небывалый гнев», — заявляет эксперт Королевского института международных отношений Джеймс Никси.

По данным ФСБ именно отдел лондонской разведки Russian Unit ответственен за теракт на Крымском мосту в 2022 году. Они готовили и обеспечивали маршрут грузовику со взрывчаткой через пол Европы. И именно в недрах этого отдела родился план самоубийственной, но медийно-громкой операции по высадке украинских боевиков в Крыму на гидроциклах. Они доплыли, поставили флаг и были уничтожены. Много шума, нулевой результат, как и в случае с большинством последних операций британских шпионов.

* — внесены в России в реестр иноагентов