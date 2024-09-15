Ешьте с удовольствием: этот продукт обеспечит здоровую и счастливую старость

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Елизавета Романова
Елизавета Романова 44 0

В Нидерландах доказали, что употребление сыра благоприятно скажется на старости

Ешьте с удовольствием: этот продукт обеспечит здоровую и счастливую старость

Фото: www.globallookpress.com / CHROMORANGE / Bilderbox

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Он положительно влияет на пищеварительную, иммунную и нервную системы.

Любовь к сыру и его частое употребление может обеспечить здоровую и счастливую старость. К такому выводу пришли нидерландские ученые из Вагенингенского университета, проведя специальное исследование. Работу специалисты опубликовали в MDPI journals.

В прошлом году японские геронтологи выяснили — сыр в ежедневном рационе может снизить риск развития деменции на 38%. Люди, регулярно употребляющие в пищу этот продукт, имеют более высокие показатели когнитивных функций.

Теперь же стало известно, что увеличение порции, например, голландского сыра всего на 30 граммов позволит повысить скорость обработки информации и улучшить исполнительные функции. Подобный чудодейственный эффект обеспечивают кисломолочные бактерии, содержащиеся в продукте, а также витамин K2 и биоактивные пептиды.

«Было показано, что биоактивные пептиды оказывают различное воздействие на сердечно-сосудистую, пищеварительную, иммунную и нервную системы. Так, сыр „Гауда“ средней выдержки содержит пептиды, снижающие артериальное давление», — говорится в статье ученых.

Любители сыров повышают свои шансы на здоровое старение на 3,67%.

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