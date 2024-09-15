На грани развода: как сохранить брак на долгие годы

Долгий и успешный союз возможен только в тандеме двух самодостаточных людей.

Сохранить семью, в которой наступил кризисный момент, поможет работа над собственными недостатками. Об этом ведический астролог Анна Пицхелаури эксклюзивно рассказала 5-tv.ru.

Важно осознать, что проблемы бывают у всех, и это неизбежно. Они не говорят о том, что браку пришел конец, но приложить определенные усилия для его сохранения придется. Для начала стоит понять, на какой срок затянется кризисная ситуация. Это один из важнейших этапов.

«Следующим шагом для баланса и для достижения какого-то нейтралитета в момент сложных ситуаций в браке является понимание самого себя. Работа с самим собой. Одним из важных факторов достижения счастья в партнерстве является самодостаточность и полноценность в отдельности каждого из супругов. Супруги не половинки, дополняющие друг друга», — рассказала Анна.

Действительно, долгий и счастливый брак складывается у тех пар, которые до его создания уже проработали все личностные нюансы и разрешили свои проблемы. Такие партнеры не перекладывают какие-то неувязки друг на друга. Они четко понимают роль каждого в союзе и помогают друг другу, ведь цель у них общая — жить в любви и согласии.

Не менее важным шагом на пути к крепкой семье является принятие факта, что не все в жизни можно спланировать. Некоторые судьбоносные вещи происходят сами собой и повлиять на них не выйдет. Тут управлять получится только у судьбы, но никак не у человека.

«Необходимо понять, что человек, который предназначен нам по судьбе, определенным образом на определенное время будет оставаться с нами», — отметила Пицхелаури.

Учитывая это факт, важно научиться быть полноценной личностью, не растворяться в партнере, который в любой момент может уйти. Боязнь потерять всегда только вредит. Она приводит к паранойе и провоцирует ревность, которой не может быть в здоровых отношениях.

«Четвертый шаг подразумевает интеллектуальную беседу, интеллектуальное общение… Партнерам кажется, что другой его партнер догадывается. Чувствует, может увидеть очевидные вещи, ведь: «Как можно не догадаться, что со мной что-то происходит или мне что-то не нравится?» — поделилась ведический астролог.

Последняя проблема часто становится открытием. Многие даже не подозревают, что партнер не наделен магическими способностями и не сможет прочесть мысли. Важно научиться вести диалог, выражать свое мнение и уметь объяснять чувства, в том числе и неприятные.

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