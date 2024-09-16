Против актера Ткачука возбудили дела по двум статьям после задержания в Пулково

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Евгения Романова
Евгения Романова 87 0

Накануне звезду сериала «Король и шут» взяли с наркотиками.

Против актера Ткачука возбудили дела по двум статьям после задержания в Пулково

Фото: www.globallookpress.com / Petrov Sergey

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В отношении актера Евгения Ткачука возбуждены два уголовных дела после попытки пронести наркотики в Пулково в Санкт-Петербурге. Об этом передает 78.ru.

В частности, Ткачук стал фигурантом дел по статьям «Контрабанда наркотических средств» и «Хранение наркотиков». После прохождения медосвидетельствования актера отпустили под подписку о невыезде.

Звезду сериала «Король и шут» задержали накануне, 15 сентября, в стерильной зоне воздушной гавани. Когда Ткачук проходил осмотр, сотрудники обнаружили у него трубку для курения, а в сумке — сверток с запрещенным веществом. 

Актер обучался в ГИТИСе и после сразу дебютировал на большом экране. Среди известных картин с участием Ткачука: «Король и Шут», «Жизнь и приключения Мишки Япончика», «Родители строго режима», «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов» и другие.

Также Евгений Ткачук является учредителем частного конно-драматического театра «ВелесО», в постановках которого вместе с актерами играют лошади.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что звезду сериала «Король и Шут» Ткачука отпустили после задержания.

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