Звезду сериала «Король и Шут» Ткачука отпустили после задержания

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Елизавета Дмитриева
Елизавета Дмитриева 111 0

В вещах актера был обнаружен подозрительный сверток.

Звезду сериала «Король и Шут» Ткачука отпустили после задержания

Фото: © РИА Новости / Владимир Федоренко

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Звезду сериала «Король и Шут» актера Евгения Ткачука отпустили после задержания в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге. Об этом стало известно 78.ru.

«По нашим данным, в отношении артиста составили административный протокол», — указывает телеканал.

Ранее сообщалось, что артиста задержали в аэропорту во время досмотра перед рейсом. По предварительным данным, подозревали Ткачука в перевозке запрещенных веществ. У него в вещах был обнаружен сверток, содержимое которого сразу отправили на экспертизу.

Актер обучался в ГИТИСе и после сразу дебютировал на большом экране. Среди известных картин с участием Ткачука: «Король и Шут», «Жизнь и приключения Мишки Япончика», «Родители строго режима», «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов» и другие.

Также Евгений Ткачук является учредителем частного конно-драматического театра «ВелесО», в постановках которого вместе с актерами играют лошади.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Джастин Тимберлейк избежал тюрьмы после нетрезвой езды.

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Звезду сериала «Король и Шут» Ткачука отпустили после задержания

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