«Лежал в психушке»: что известно о напавшем на школу в Челябинске мальчике

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Евгения Романова
Евгения Романова Эксклюзив 43 0

Напавший на школу в Челябинске ученик ранее лежал в психушке

Фото, видео: 5-tv.ru

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Девочке, которой пробили голову молотком, сейчас делают операцию.

Ребенок, который напал с молотком на учеников и учителей в школе № 68 в Челябинске, мог лежать прежде в психоневралогическом диспансере. Об этом рассказала мать пострадавшей девочки Анна Емельянова в беседе с 5-tv.ru.

Женщина поделилась, что в момент нападения находилась на работе. Ей позвонила классная руководительница дочери и потребовала срочно появиться в школе.

«Мальчик, в общем, молотком по голове (ударил дочь. — Прим. ред.). <…> Сказали то, что он раньше лежал в психушке», — сказала она.

При этом сама Емельянова не знает мальчика. По словам женщины, ребенок учился в одном классе с ее дочерью и прежде агрессию не проявлял к ней.

Сейчас дочь Емельяновой находится в детской клинической больнице, врачи делают ей операцию. После девочку введут в медикаментозную кому.

Кроме того, 5-tv.ru попытался узнать у Анны Егоровной, знает ли она что-то про операцию, которую делают учителю. Женщина ответила, что ей неизвестно про это.

Утром 16 сентября 13-летний школьник напал с молотком на учеников и педагогов в челябинской школе На месте работают правоохранители, ведется следствие, губернатор Алексей Текслер взял на личный контроль ситуацию.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в результате нападения подростка пострадали четыре человека. Прокуратура проводит проверку по факту случившегося.

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