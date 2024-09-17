Через госуслуги и МФЦ: как подать заявление на выплату части маткапитала

Сумму семья сможет направить на бытовые расходы.

Правительство России разрешило получать на руки часть материнского капитала, об этом ранее сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Профессор финансового университета при правительстве Александр Сафонов рассказал URA.RU, что те небольшие суммы, которые остаются на счетах у семей с минимальным прожиточным минимумом, можно будет снять со счета и направить на дополнительные расходы.

«Люди сами решают, на что их направить. Но зачастую на счету от суммы маткапитала образуется остаток. И, конечно, родители хотели бы им воспользоваться, но не всегда могут. Теперь в случае, если такие средства не превышают десяти тысяч рублей, получить их можно в виде единовременной выплаты. Для этого нужно всего лишь подать заявление через портал государственных услуг либо обратиться в МФЦ, а также по почте», — сообщил Мишустин.

Данную выплату смогут получить в основном семьи с невысоким доходом. Александр Сафонов считает, что эти деньги должны работать. Если их нельзя направить на обучение ребенка или жилье, то лучше снять, чтобы семья могла воспользоваться остатком. В дальнейшем выплата также будет пересматриваться, в зависимости от суммы прожиточного минимума.

Постановление о выплате остатков с целевого счета уже подписано. Поправки в закон «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» и ряде других также внесены. Впервые предложение об использовании остатков пособия в виде единовременной выплаты прозвучало на встрече президента Владимира Путина с семьями — финалистами конкурса «Это у нас семейное» 8 июля.

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