Два простых правила: как уберечь ребенка от искривления позвоночника и сколиоза

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Тимур Юсупов
Тимур Юсупов 23 0

Педиатр Шахвеледов: крепкие мышцы спины спасут детей от сколиоза

Два простых правила: как уберечь ребенка от искривления позвоночника и сколиоза

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко

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Многие пренебрегают этими простыми советами.

Сколиоза у детей легко избежать, если придерживаться нескольких простых правил. Об этом в беседе с изданием NEWS.RU рассказал педиатр Рамил Шахвеледов.

В первую очередь, необходимо запомнить, что ребенок должен держать правильную осанку.

«Дети должны сидеть ровно. Правильная осанка — залог здоровой спины. Важно, чтобы ребенок сидел ровно как в школе, так и дома. Укреплять мышцы спины: регулярные физические упражнения, направленные на укрепление мышц спины, помогут поддерживать правильную осанку», — объяснил специалист.

Во-вторых, школьный рюкзак ребенка должен быть выбран правильно, чтобы не нагружать неокрепший позвоночник. Его вес не должен превышать 10-15% массы тела школьника, иначе сильно повышается риск болей в спине, искривления позвоночника и сколиоза.

Вовремя же обнаружить проблемы со спиной помогут регулярные медицинские осмотры.

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