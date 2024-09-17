Выглядят счастливыми: Мерил Стрип и Мартин Шорт подогрели слухи о романе

Актеров уже не раз замечали вместе.

Американская актриса Мерил Стрип спровоцировала слухи о новом романе с коллегой Мартином Шортом. Их увидели вместе в Лос-Анджелесе на 76-й церемонии вручения премии «Эмми» — главной телевизионной награды сезона. Об этом сообщает издание People.

Мерил Стрип появилась на мероприятии в брючном костюме с блузой и бантом нежно-розового цвета. Свой образ актриса дополнила очками и сумочкой в тон. На ногах Стрип блистали босоножки на высоком каблуке.

В зале, где проходила церемония, Стрип сидела рядом с Шортом. На протяжении практически всего мероприятия они общались, смеялись, шептали друг другу что-то на ухо и обменивались кокетливыми взглядами. Счастье актеров не нарушило даже то, что оба не победили в номинации.

Такое поведение Стрип только подогревает интерес фанатов к ее отношениям с Шортом. Прежде об этой паре заговорили после того, как актеры появились на церемонии вручения премии «Золотой глобус» в январе. Они вели себя почти так же, как и на «Эмми». После мероприятия Стрип и Шорт сфотографировались вместе, нежно соприкасаясь головами.

Однако после церемонии представитель Шорта сказал, что актеры являются «просто очень хорошими друзьями, не более». Позднее появился другой комментарий. Шорт высказался в подкасте американского комика Билла Махера, что он со Стрип «не пара, а просто очень близкие друзья».

«Ну, тебе следует это сделать, потому что в Голливуде нет ничего более могущественного, чем властная пара. Это сработало у Тома Круза и Николь Кидман, это сработало у Брэда Питта и Анджелины Джоли», — язвительно ответил Махер.

Все бы ничего, но уже через месяц актеров заметили покидающих ресторан в Санта-Монике в штате Калифорния. Стрип и Шорт поужинали с друзьями. Источники People тогда рассказали, что они наслаждались едой, отрывались и много смеялись.

В августе Стрип и Шорта заметили держащимися за руки на афтепати в Paramount Lot в Лос-Анджелесе — мероприятии, посвященному премьере нового сезона сериала «Убийства в одном здании». Это дало толчок очередным слухам по поводу их романтических отношений. Актеры держались на мероприятии рядом, в том числе и на красной дорожке.

Стоит отметить, что осенью 2023 года Мерил Стрип официально рассталась с архитектором, супругом Доном Гаммером. Их брак продлился 45 лет и считался как в Голливуде, так и за его пределами одним из образцовых. Как выяснилось, расставание Гаммера и Стрип произошло больше шести лет до официального объявления о разводе. Однако, как сообщил представитель актрисы, бывшие супруги всегда будут заботиться друг о друге.

Некоторые фанаты решили, что Стрип решила признаться в разводе из-за тайного романа с Шортом. Причем Мартин тоже свободен: он овдовел в 2010 году. По сути, отношениям Шорта и Стрип ничего не мешает.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что актриса Светлана Ходченкова скрывает возлюбленного из-за самодостаточности. Звезда часто демонстрирует в Сети свое тело.