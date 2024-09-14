«Стала мудрее»: почему на самом деле Ходченкова скрывает возлюбленного

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Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко 33 0

Актриса Ходченкова скрывает возлюбленного из-за самодостаточности

«Стала мудрее»: почему на самом деле Ходченкова скрывает возлюбленного

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Андрей Эрштрем

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Звезда часто демонстрирует в Сети свое тело.

Актриса Светлана Ходченкова скрывает своего мужчину от посторонних глаз из-за самодостаточности. Об этом сваха Анна Осипова рассказала изданию «Страсти».

Артистка уже много лет блистает на экранах. Она состоялась как личность и профессионал, потому ей не нужно кому-то что-то доказывать. Ходченкова переросла во всех смыслах тот жизненный этап, когда требуется общественное мнение.

«Ходченкова востребована в профессии, довольна своей внешностью, она повзрослела, стала мудрее и успокоилась. Настоящая любовь не требует демонстрации. Она не про искры и пожары, она про тихую гавань и доверие», — рассказала Анна Осипова.

Ходят слухи, что пара планирует свадьбу. Официальных подтверждений или намеков на это Светлана не делала. С уверенностью можно исключить только беременность актрисы. В Сети регулярно мелькают кадры с ее полуобнаженной фигурой. Светлана следит за собой и уделяет большое внимание спорту: в 41 год она обладает шикарный прессом.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Волочкова поставила точку в скандале с дочерью Успенской.

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