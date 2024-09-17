«Не из актерской среды»: кем будет четвертый муж Екатерины Климовой

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Елизавета Дмитриева
Елизавета Дмитриева 21 0

Сваха Осипова: Екатерине Климовой нужен смелый мужчина не из актерской среды

«Не из актерской среды»: кем будет четвертый муж Екатерины Климовой

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Кристина Кормилицына

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Актриса была замужем трижды, но не смогла сохранить отношения. Повезет ли ей в любви?

Для популярной российской актрисы Екатерины Климовой идеальным избранником будет взрослый мужчина не из актерской среды, который сможет взять на себя ответственность за мать четверых детей. Об этом изданию «Страсти» рассказала сваха Анна Осипова.

Одна из самых красивых артисток отечественного шоу-бизнеса была замужем трижды, но все браки Климовой распались. Впервые она приняла предложение руки и сердца от ювелира Ильи Хорошилова, затем вступила в союз с актером Игорем Петренко и после десяти лет брака рассталась и с ним. Третьим мужем эффектной звезды стал молодой актер Гела Месхи. В 2019 году пара развелась.

Сваха подчеркивает, что Екатерина рождена под знаком зодиака Водолея, а значит она не может находиться в долгом одиночестве. Но именно «водолейское» упрямство и перфекционизм и помешали актрисе сохранить отношения.

Знаменитости нужен такой мужчина, которым она будет восхищаться, считает эксперт. Избранник должен быть достойным и смелым.

«Уверена, что спутником жизни Климовой должен быть человек не из актерской среды, потому что профессиональная конкуренция в паре убивает чувства. Я вижу рядом с Екатериной взрослого, мудрого, сильного и доброго (не путать со слабостью) спутника жизни», — объяснила Осипова.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что звезда сериала «Улица» Баранова вышла замуж.

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