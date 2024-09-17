Кружевное платье и букет в руках: звезда сериала «Улица» Баранова вышла замуж

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Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко 20 0

Звезда сериала «Улица» Леля Баранова вышла замуж

Кружевное платье и букет в руках: звезда сериала «Улица» Баранова вышла замуж

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Актриса показала фото избранника. Почему она скрывает его личность?

Актриса Леля Баранова вышла замуж. Об этом стало известно из ее личного блога в Сети.

Звезда опубликовала свадебные снимки, удивив подписчиков. Речь о том, что Леля собирается сменить статус и стать женой — раньше не заходила. Она сообщила о своем решении лишь через два дня после памятного мероприятия.

В день бракосочетания на 24-летней Барановой было кружевное платье традиционного цвета, а вот от фаты она отказалась. Знаменитость предпочла оставить на голове лишь легкую укладку без излишеств и дополнительных украшений. Ее муж был в классическом черном костюме и белой рубашке.

Актриса Леля Баранова вышла замужАктриса Леля Баранова вышла замуж.Фото: Instagram* / lyolya_baranova01

«Совет да любовь! Счастья, радости, благополучия, уважения и всего самого наилучшего!»;

«Красивая невеста ты»;

«Милая, любви безмерной», — написали поклонники под публикацией.

Личность мужа артистки остается нераскрытой. Мужчина появился на фото, но никакой информации о нем не было. Но по взгляду Лели видно, что он делает ее счастливой.

Баранова не появлялась на экранах четыре года. До 2020 она снялась в 19 работах, а после по неизвестным причинам перестала радовать зрителей. Актриса предпочла карьере любовь.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Трусова рассказала, как замужество повлияло на ее карьеру.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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