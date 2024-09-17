Кружевное платье и букет в руках: звезда сериала «Улица» Баранова вышла замуж
Звезда сериала «Улица» Леля Баранова вышла замуж
Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Актриса показала фото избранника. Почему она скрывает его личность?
Актриса Леля Баранова вышла замуж. Об этом стало известно из ее личного блога в Сети.
Звезда опубликовала свадебные снимки, удивив подписчиков. Речь о том, что Леля собирается сменить статус и стать женой — раньше не заходила. Она сообщила о своем решении лишь через два дня после памятного мероприятия.
В день бракосочетания на 24-летней Барановой было кружевное платье традиционного цвета, а вот от фаты она отказалась. Знаменитость предпочла оставить на голове лишь легкую укладку без излишеств и дополнительных украшений. Ее муж был в классическом черном костюме и белой рубашке.
Актриса Леля Баранова вышла замуж.
«Совет да любовь! Счастья, радости, благополучия, уважения и всего самого наилучшего!»;
«Красивая невеста ты»;
«Милая, любви безмерной», — написали поклонники под публикацией.
Личность мужа артистки остается нераскрытой. Мужчина появился на фото, но никакой информации о нем не было. Но по взгляду Лели видно, что он делает ее счастливой.
Баранова не появлялась на экранах четыре года. До 2020 она снялась в 19 работах, а после по неизвестным причинам перестала радовать зрителей. Актриса предпочла карьере любовь.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что Трусова рассказала, как замужество повлияло на ее карьеру.
* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.
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