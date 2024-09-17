«Добрый и щедрый мужик»: Баста рассказал, на что готов ради дочерей

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Евгения Алешина
Евгения Алешина 21 0

Баста заявил, что готов подарить своим дочерям абсолютно любой автомобиль

«Добрый и щедрый мужик»: Баста рассказал, на что готов ради дочерей

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Сергей Лантюхов

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Артист порассуждал на тему отношений между родителями и детьми.

Рэпер Василий Вакуленко, выступающий под псевдонимом Баста, готов подарить своим дочерям любой автомобиль. Об этом он заявил в своем шоу на YouTube в разговоре с гостем передачи - блогером Александром Булкиным.

Артист считает, что подобное отношение к своим наследницам — это проявление его менталитета. Он уверен, что южные люди особенно трепетно относятся к своим дочерям, вот и он готов сделать для них все. И уж точно не поскупится на хорошие подарки.

«Я южный человек, ты знаешь, как мы относимся к дочерям. Они для нас — это счастье и радость. Честно могу сказать, я своих дочерей очень люблю», — признался рэпер.

Баста добавил, что его дочкам — Марии и Василисе — нужно лишь сказать, какую машину они хотят, и получить водительские права. Остальное же он сделает сам.

Артист считает, что его дети обязаны знать «хотя бы одного доброго и щедрого мужика, который будет о них заботиться».

Ранее 5-tv.ru писал, что Саша Стоун готовится стать отцом. Любовные отношения у инфлюенсера не складываются, однако о потомстве он уже задумался.

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