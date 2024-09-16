«Плохо вижу, все мутно»: Ксении Бородиной сделали экстренную операцию

Вовремя пройденный чек-ап организма может предотвратить серьезные проблемы. Удалось ли успеть Ксении?

Ксения Бородина начала проходить чек-ап организма, а в итоге оказалась на операции. Об этом телеведущая сообщила в соцсетях.

Instagram* / borodylia

Звезда «Дома-2» попала на внеплановую операцию. Как пишет портал Super.ru, Бородиной делали операцию на глаз.

«Была угроза отслоения сетчатки. Пока плохо вижу, все мутно, но я в порядке», — приводит издание слова звезды.

Как у Ксении появилась данная проблема — она не пояснила, но надеется на скореейшее восстановление.

Ксения последнее время часто жалуется на свое плохо самочувствие, в частности после переплетов. Недавно звезда вместе с дочками была в путешествии на другом континенте. Тогда Бородина отметила, что на ее состояние повлияли смена часовых поясов и климат.

«Хотела пережить джетлаг сама, но не вышло. Когда прошло больше суток без сна, то решилась на лекарства: поплавала всю ночь на поверхности, уснув максимум на час. Все остальное время мысли в голове», — заявила Ксения.

Ранее 5-tv.ru писал, что Бородина предупредила подписчиков о последствиях «Оземпика».

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