Появились кадры с места крушения вертолета Robinson R66 в Приамурье

Пропавший в Приамурье вертолет Robinson R66 был обнаружен сегодня. Фото с места оказались в распоряжении 5-tv.ru. На кадрах видно, что вертолет упал посреди деревьев. Железо смяло от падения.

Фото: 5-tv.ru

Вертолет Robinson R66 подал аварийный сигнал 16 сентября, а затем пропал в Земском районе Приамурья. Тогда же на поиски был выделен и борт Ми-8 с тремя спасателями ФКУ «Дальневосточный АПСЦ».

По данным источника 5-tv.ru, предположительно, погибли три человека, летевшие в Robinson R66. По предварительной информации, в результате крушения мог разбиться владелец золотодобывающей компании. Отмечается, что с ним на борту были два человека — пилот и помощник.

Фото: 5-tv.ru

Ранее 5-tv.ru писал, что в Приамурье нашли место крушения пропавшего вертолета Robinson R66.