Восемь человек погибли, до 2,8 тыс ранены: детонация пейджеров произошла в Ливане

|
Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева Эксклюзив 142 0

При взрыве пейджеров в Ливане погибли восемь человек и 2,8 тыс пострадали

Фото, видео: www.globallookpress.com / © Michael Peuckert; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

По словам представителя «Хезболлы», смертельную провокацию устроили израильские спецслужбы.

Сотни членов ливанской вооруженной группировки «Хезболла» пострадали при взрыве пейджеров, которые они использовали для связи друг с другом. В том числе ранения получил посол Ирана в Ливане Моджтаба Амани. Об этом сообщает агентство Mehr.

Массовый взрыв электронных устройств в Бейруте произошел 17 сентября.

«Взрыв пейджеров стал крупнейшим нарушением безопасности, которому подверглась группировка почти за год войны с Израилем», — цитирует международное агентство Reuters одного из представителей «Хезболлы».

По последним данным Минздрава страны, более 2,8 тысяч человек ранены, восемь погибли.

В пресс-службе ливанского движения сообщили, что взрыв электронных устройств унес жизнь одного ребенка и двух сотрудников «Хезболлы».

В сеть также попали кадры, на которых запечатлен момент взрыва одного из пейджеров. Человек расплачивается на кассе в магазине, после чего его отбросило в сторону мощной взрывной волной.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в «Хезболле» объяснили причины переноса ответного удара по Израилю.

+23° Атмосферное давление 774 мм рт. ст.
Относительная влажность 47%
91.14
0.21 101.28
0.48
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:16
«Для детей странно, что мама — известная»: Алсу раскрыла завесу тайн семьи
19:07
Появились кадры с места крушения вертолета Robinson R66 в Приамурье
19:03
Восемь человек погибли, до 2,8 тыс ранены: детонация пейджеров произошла в Ливане
18:59
Белоусов обсудил с главами приграничных регионов РФ меры по защите населения
18:47
«Вкусы воспитываются»: могут ли чипсы вызвать зависимость у детей
18:40
Во Франции одобрили начало процедуры импичмента президенту Макрону

Сейчас читают

«Вся жизнь моя— импровизация»: Басков забывал тексты своих песен на сцене
Аренда квартир резко подорожала - сколько сейчас стоит снять однушку, двушку или трешку
Солист «Иванушки International» о начале карьеры: «Никому не были нужны»
«Потому что мы в России»: как SHAMAN исполняет мечты соотечественников

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Чем опасны для психики и судьбы лунное и солнечное затмения
Гороскоп на сентябрь 2024: что ждет знаки зодиака
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака
😋Гороскоп финансов на сентябрь 2024 для всех знаков зодиака