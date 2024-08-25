«Хезболла» объяснила причины переноса ответного удара по Израилю

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 85 0

Генсек движения заявил, что атака была неотвратимой, а ее ожидание стало «частью наказания» еврейского государства.

«Хезболла» объяснила причины переноса ответного удара по Израилю

Фото: Reuters / Florion Goga

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Тема:
Обострение палестино-израильского конфликта

«Хезболла» отложила удар по Израилю в ответ на совершенное в начале июля убийство военного командира движения Фуада Шокра в пригороде Бейрута по нескольким причинам. Об этом заявил генеральный секретарь движения Хасан Насрулла.

«Ответ „Хезболлы“ на убийство Фуада Шокра откладывался с целью дать шанс на успех в переговорах о прекращении огня в секторе Газа», — сказал он.

Также, по словам Насруллы, удар отложили из-за максимальной мобилизации США и Израиля.

Представитель «Хезболлы» добавил, что удар был неотвратимым, а его ожидание стало «частью наказания» Израиля.

Ранее в этот день стало известно, что «Хезболла» нанесла удары по Израилю в качестве ответных мер на атаку на южный пригород Бейрута, в результате которого погиб военный командир движения Фуад Шукр.

Атака производилась с использованием большого количества беспилотников, направленных вглубь территории Израиля. В частности, движение заявило о нанесении удара по определенной «особой военной цели», а также по платформам «Железный купол» и другим объектам.

По данным телеканала Al Arabiya, с территории Ливана было выпущено более 100 ракет в направлении севера Израиля. При этом газета The Times of Israel сообщает о 320 снарядах.

Обострение на Ближнем Востоке продолжается с октября 2023 года, когда ХАМАС устроил массированный ракетный обстрел территорий Израиля, вошел в приграничные районы на юге страны и захватил заложников. Ответные удары начались незамедлительно. Новому витку эскалации положил начало удар ЦАХАЛ по объектам «Хезболлы» в Бейруте 30 июля. Пострадали десятки человек. Затем был ликвидирован Фуад Шокр, а на следующий день в результате удара по Тегерану погибли глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания и его телохранитель.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что власти Израиля объявили режим «особой ситуации» в стране на 48 часов.

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