«Это необходимо»: Львова-Белова рассказала о поддержке детей участников СВО

Были затронуты также вопросы гуманитарной поддержки новым регионам России.

Статс-секретарь — заместитель министра обороны РФ, глава государственного фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева и уполномоченный по правам ребенка в России Мария Львова-Белова обсудили меры социальной поддержки детей участников специальной военной операции (СВО).

Беседа Цивилевой и Львовой-Беловой состоялась в военно-социальном (ВСЦ) Минобороны России. На повестке дня были вопросы гуманитарной помощи жителям приграничья, а также новых российских регионов.

По словам Цивилевой, большое внимание уделяют помощи. Так, фонд оказывает поддержку ветеранам и демобилизованным, а Министерство обороны — семьям действующих военнослужащих. Участникам СВО важно понимать, что об их детях и женах кто-то заботится, подчеркнула чиновница.

Государство помогает семьям участников СВО в устройстве в школы, детские сады, высшие учебные заведения, а также в трудоустройстве для жен военных.

«Благодаря Министерству обороны мы организуем доставку гуманитарной помощи в новые регионы. Вы даете возможность безопасно провезти ее моим сотрудникам. И я хотела бы предложить свою помощь с точки зрения гуманитарных штабов уполномоченного, которые есть в новых четырех регионах. Предлагаем и помощь семьям с детьми, где это необходимо», — подметила Львова-Белова.

В ходе беседы также обсудили выплаты участникам СВО, их детям и семьям. Удалось затронуть и вопросы взаимодействия не только с российскими, но и международными фондами.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Цивилева рассказала о результатах программы «Женщина-лидер. Флотские города».