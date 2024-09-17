«Это необходимо»: Львова-Белова рассказала о поддержке детей участников СВО

|
Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 25 0

Цивилева и Львова-Белова обсудили поддержку семей участников СВО

«Это необходимо»: Львова-Белова рассказала о поддержке детей участников СВО

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Спецоперация

Были затронуты также вопросы гуманитарной поддержки новым регионам России.

Статс-секретарь — заместитель министра обороны РФ, глава государственного фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева и уполномоченный по правам ребенка в России Мария Львова-Белова обсудили меры социальной поддержки детей участников специальной военной операции (СВО).

Беседа Цивилевой и Львовой-Беловой состоялась в военно-социальном (ВСЦ) Минобороны России. На повестке дня были вопросы гуманитарной помощи жителям приграничья, а также новых российских регионов.

По словам Цивилевой, большое внимание уделяют помощи. Так, фонд оказывает поддержку ветеранам и демобилизованным, а Министерство обороны — семьям действующих военнослужащих. Участникам СВО важно понимать, что об их детях и женах кто-то заботится, подчеркнула чиновница.

Государство помогает семьям участников СВО в устройстве в школы, детские сады, высшие учебные заведения, а также в трудоустройстве для жен военных.

«Благодаря Министерству обороны мы организуем доставку гуманитарной помощи в новые регионы. Вы даете возможность безопасно провезти ее моим сотрудникам. И я хотела бы предложить свою помощь с точки зрения гуманитарных штабов уполномоченного, которые есть в новых четырех регионах. Предлагаем и помощь семьям с детьми, где это необходимо», — подметила Львова-Белова.

В ходе беседы также обсудили выплаты участникам СВО, их детям и семьям. Удалось затронуть и вопросы взаимодействия не только с российскими, но и международными фондами.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Цивилева рассказала о результатах программы «Женщина-лидер. Флотские города».

Тема:
Спецоперация
17 сент
«Может стать поздно»: в США выступили за начало переговоров с Россией по Украине
17 сент
Белоусов обсудил с главами приграничных регионов РФ меры по защите населения
17 сент
«Потери быстро растут»: стало известно о переброске ВСУ из Курской области в ДНР
17 сент
ВС России за сутки отразили пять попыток ВСУ прорваться в Курскую область
17 сент
Войска РФ ликвидировали до 685 боевиков ВСУ в ДНР за минувшие сутки
17 сент
Российская авиация уничтожила пункт дислокации ВСУ в районе Звановки в ДНР
17 сент
«Грады» громят ВСУ в приграничной Курской области. Лучшее видео из зоны СВО
17 сент
Расчеты БПЛА наносят точечные удары по позициям ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
17 сент
«Спрятались в ванной»: очевидец о том, как пережил атаку ВСУ на Белгород
17 сент
«Оборона включает удары по России»: Столтенберг о действиях киевского режима
+23° Атмосферное давление 774 мм рт. ст.
Относительная влажность 47%
91.43
0.29 101.51
0.23
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

20:46
Лучше новых двух: кто является единственным другом принца Гарри
20:30
«Это необходимо»: Львова-Белова рассказала о поддержке детей участников СВО
20:18
В Москве умерла школьница, уронившая в ванну с водой телефон
20:05
«Может стать поздно»: в США выступили за начало переговоров с Россией по Украине
19:54
Волочкова назвала проблему всех браков Седоковой: «Просто пользуются»
19:45
Адвокат дьявола: вымогательство, торговля дронами и другие махинации Эльмана Пашаева

Сейчас читают

Восемь человек погибли, до 2,8 тыс ранены: детонация пейджеров произошла в Ливане
Аренда квартир резко подорожала - сколько сейчас стоит снять однушку, двушку или трешку
«Мужчина сделает все»: Nаtаn и Дубцова ответили, каких женщин считают богинями
«Потому что мы в России»: как SHAMAN исполняет мечты соотечественников

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Чем опасны для психики и судьбы лунное и солнечное затмения
Гороскоп на сентябрь 2024: что ждет знаки зодиака
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака
😋Гороскоп финансов на сентябрь 2024 для всех знаков зодиака