Артистка поделилась с подписчиками новой порцией снимков из бани.

Балерина Анастасия Волочкова голой залезла на забор. Звезда шпагата показала подписчикам в своем блоге, как проходят ее будни.

Выходки артистки никого уже давно не удивляют. Она часто делится в соцсетях фотографиями, на которых она прикрывается то ветками, то еще чем-нибудь. На этот раз Волочкова после бани залезла на забор в чем мать родила. Ради приличия балерина вооружилась небольшим веником.

Звезда делится с поклонниками откровенными кадрами. Фото: Instagram* / volochkova_art

Оценили новую порцию снимков звезды далеко не все подписчики.

«Последняя фотка — жесть»;

«Одиночество — это, конечно, страшно. Наглядный пример, как от него можно поехать кукухой»;

«Судя по-последнему фото, Джигурда где-то рядом…», — пишут подписчики.

Сама звезда негодования в свой адрес не понимает. Свои выходки Волочкова объясняет юмористическим подходом к жизни и любовью к веселью.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Волочкова назвала проблему всех браков Седоковой.

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