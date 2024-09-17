Волочкова назвала проблему всех браков Седоковой: «Просто пользуются»

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Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко 49 0

Балерина Волочкова считает, что мужчины пользуются наивностью певицы Седоковой

Волочкова назвала проблему всех браков Седоковой: «Просто пользуются»

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Андрей Эрштрем

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Об очередном разводе звезды стало известно совсем недавно. Что на этот раз стало причиной?

Певица Анна Седокова не может создать крепкую семью из-за того, что мужчины ее используют. Об этом балерина Анастасия Волочкова рассказала NEWS.ru

Буквально неделю назад стало известно о третьем разводе артистки с латвийским баскетболистом Янисом Тиммой. Они были вместе непродолжительно — всего пять лет. Причину разрыва Седокова не назвала, но сняла видео, в котором отрезает волосы под песню «Пошлю его на…».

Балерина Анастасия Волочкова не смогла пройти мимо несчастья коллеги и поддержала ее. Она считает артистку очень добрым, искренним, наивным человеком. Эти качества и играют злую шутку с Анной.

«И я думаю, что у нее так же, как и у меня: наивностью, искренностью и сверхдоверчивостью к людям просто пользуются те мужчины, которые не могут составить достойную партию», — сказала Волочкова.

Первые два брака Анны тоже не увенчались успехом. Первый супруг ей изменял во время беременности долгожданным ребенком, а второй, которому Седокова тоже подарила дочь, отнял малышку после развода.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о любовных неудачах певицы Анны Седоковой.

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