Власти ЛНР ввели режим ЧС из-за лесных пожаров

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 18 0

В регионе вторые сутки не могут справиться с огнем, который распространился на площади более трех тысяч гектаров.

Власти ЛНР ввели режим ЧС из-за лесных пожаров

Фото: © РИА Новости / Сергей Бобылев

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Режим ЧС ввели на территории Луганской народной республики (ЛНР) из-за природных пожаров. Об этом сообщил руководитель администрации главы региона Алексей Самойлов.

«Комиссией принято решение о введении чрезвычайной ситуации на территории региона. В данном случае вопрос поставлен на контроль правительства ЛНР. По поручению главы ЛНР Леонида Пасечника на территорию муниципальных образований осуществляется выезд соответствующими должностными лицами», — сказал он.

По словам Самойлова, очаги возгорания зафиксированы в семи районах республики. Самая сложная ситуация — в Антрацитовском и Станично-Луганском муниципалитетах, Краснодонском, Свердловском муниципальных округах и Ровеньках.

В регионе продолжается эвакуация населения из населенных пунктов, которые пострадали еще в выходные. Созданные в Луганске пункты временного размещения работают и всем обеспечены.

Ранее в этот день сообщалось, что в ЛНР наивысший уровень пожарной опасности. В регионе вторые сутки не могут справиться с пожарами. Огонь распространился на площади более трех тысяч гектаров, сгорели целые поселки, погибли четыре человека, еще четверых госпитализировали.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что режим ЧС объявили в Ростовской области, где вторые сутки бушуют сильные природные пожары.

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