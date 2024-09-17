«Уничтожено практически все»: на юге России борются с лесными пожарами

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Режим ЧС объявлен в Ростовской области из-за лесных пожаров

Фото, видео: Михаил Синицын / ТАСС; 5-tv.ru

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В ЛНР стягивают дополнительные силы спасателей из Московской и Тульской областей.

Режим ЧС был объявлен в Ростовской области, где вот уже вторые сутки спасатели и местные жители тушат сильные природные пожары. Из-за высокой температуры и ветра огонь быстро захватывает все новые территории.

«Это село Александровка Азовского района. Здесь только только закончили тушить пожар, который начался в девять утра. Огонь, как обычно, пришел с поля и быстро перекинулся на жилые дома. Вот так они выглядят сейчас, после того, как пожар уже потушен. Здесь уничтожено практически все. Внутри этого дома находились двое маломобильных пенсионеров. Их спасти не удалось», — поделился с места корреспондент «Известий» Александр Федорчак.

От природных пожаров страдает и соседняя Луганская народная республика. За последние сутки там удалось потушить почти 150 очагов. Однако сейчас в регион стягивают дополнительные силы спасателей из Московской и Тульской областей.

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