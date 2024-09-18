Человечество погибнет? Илон Маск сделал прогноз о судьбе Земли

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Ольга Бойко
Ольга Бойко 29 0

Илон Маск: человечество исчезнет, если не освоит межзвездные перелеты

Человечество погибнет? Илон Маск сделал прогноз о судьбе Земли

Фото: ABACA / ТАСС

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Предприниматель уверен, спасти цивилизацию можно только одним способом.

Американский предприниматель Илон Маск уверен, что человечеству необходимо стать космической цивилизацией, в противном случае — нас ждет гибель.

Маск указал, что рано или поздно на Землю упадет большая комета, из-за чего планета станет непригодной для жизни. Кроме того, когда-то Солнце расширится настолько, что «вскипятит океаны» и это уничтожит всю жизнь.

«Либо стать космической цивилизацией, либо погибнуть — вот два варианта», — написал миллиардер в соцсети X.

Бизнесмен давно говорит о необходимости покорять космос и пытаться осваивать другие планеты. Так, он планирует совершить первые беспилотные запуски космического корабля Starship на Марс через два года. Если все пройдет успешно, то через четыре года будет дан старт первым пилотируемым полетам на эту планету. Предприниматель намерен построить там «самоподдерживающийся» город в ближайшие 20 лет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, сколько Илон Маск тратит на телохранителей. Охрана сопровождает бизнесмена даже тогда, когда он идет в туалет в собственной компании.

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