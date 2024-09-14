Жизнь ему дороже: стало известно, сколько Илон Маск тратит на телохранителей

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 25 0

NYT: Илон Маск платит миллионы долларов за охрану

Жизнь ему дороже: стало известно, сколько Илон Маск тратит на телохранителей

Фото: www.globallookpress.com / Sebastian Gollnow

Охрана сопровождает бизнесмена даже тогда, когда он идет в туалет в собственной компании.

Основатель компании Tesla Илон Маск тратит на за свою безопасность миллионы долларов из года в год. Об этом пишет издание The New York Times (NYT).

Компания Tesla заплатила 2,4 миллиона долларов за защиту предпринимателя в прошлом году. Он перемещается исключительно с 20 охранниками, которые не пускают его в помещения первыми. Телохранители сопровождают бизнесмена даже тогда, когда он идет в туалет в собственной компании.

Как сообщает издание, на ежегодном собрании акционеров Tesla в июне предприниматель заявил, что угрозы в его адрес становятся все более безумными. По его словам, вероятность того, что маньяк попытается убить его — «пропорциональна тому, сколько маньяков-убийц слышат ваше имя».

Ранее 5-tv.ru писал, что вице-премьер Италии считает, что следующему после основателя Telegram Павла Дурова рот заткнут Маску.

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