Илон Маск заявил о планах запустить корабль Starship на Марс в 2026 году

|
Евгения Романова
Евгения Романова 50 0

Маск: первые беспилотные полеты Starship на Марс состоятся через два года

Илон Маск заявил о планах запустить корабль Starship на Марс в 2026 году

Фото: www.globallookpress.com / Liu Jie

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Предприниматель намерен построить на планете «самоподдерживающийся» город в ближайшие 20 лет.

Основатель компании SpaceX, американский предприниматель Илон Маск планирует совершить первые беспилотные запуски космического корабля Starship на Марс через два года. Об этом он сообщил на странице в соцсети X.

«Первые корабли Starships на Марс будут запущены через два года, когда откроется следующее трансферное окно Земля–Марс. Они будут беспилотными, чтобы проверить надежность посадки на Марс», — написал он.

Если эти посадки пройдут успешно, то через четыре года будет дан старт первым пилотируемым полетам на Марс. Причем в этом случае частота рейсов начнет расти в геометрической прогрессии. Маск намерен построить на планете «самоподдерживающийся» город в ближайшие 20 лет.

«Многопланетность значительно увеличит вероятную продолжительность жизни сознания», — подчеркнул предприниматель.

Прежде Маск заявлял, что для колонизации Марса потребуется 20 лет и около миллиона человек. Перевозить грузы он собирается на ракете Starship 3, в которую можно загрузить до 200 тонн. Предприниматель хотел бы, чтобы корабли отправлялись на Марс как минимум раз в два года. Он уверен: те, кто побывают на красной планете, больше никогда не захотят вернуться обратно.

Ранее 5-tv.ru писал, что Маск планирует доставить людей на Луну в течение следующих пяти лет, а на Марс — в течение семи-девяти.

+16° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 72%
89.82
0.12 99.72
0.53
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

3:22
Эксперты «Ночи выборов» назвали героическими избиркомы приграничных регионов РФ
3:00
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 сентября, для всех знаков зодиака
2:39
Теперь нужен пятый: Погребняк раскрыла пол и имя ребенка
2:19
«Огромная эпоха»: участник КВН Германов высказался о достижениях Маслякова
1:57
«Он оплачивает счета»: появились подробности отношений Айзы с новым партнером
1:35
«Было приятно»: Городницкий вспомнил, как развеселил Маслякова

Сейчас читают

«Все девушки СССР»: телеведущий Млечин рассказал о природном обаянии Маслякова
«Урок мужества»: Нагиев рассказал о том, как угасал Масляков
Потеря для российской культуры: Гусман вспомнил о знакомстве с Масляковым
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Модные тренды в одежде осенью 2024 для женщин
Гороскоп на сентябрь 2024: что ждет знаки зодиака
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака
😋Гороскоп финансов на сентябрь 2024 для всех знаков зодиака