В Приморье горит склад со стройматериалами на площади 3 тысячи «квадратов»

Пожарные ликвидируют огонь в Уссурийске.

В Приморье вспыхнул крупный пожар, спасатели ликвидируют его на площади три тысячи квадратных метров. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по краю.

Складское здание со строительными материалами горит в городе Уссурийск по адресу улица Теремецкого, 18А. По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал.

Крупный пожар сейчас ликвидируют более 30 человек и шесть единиц техники.

Приморская прокуратура в Telegram-канале уточнила, что горящий склад находится в районе «Китайского раынка». Также ведомство опубликовало видео с камер наблюдения. На кадрах видно, как с территории склада уезжает горящий грузовик. В ведомстве подчеркнули, что продолжается надзор за полнотой, объективностью и законностью проверки по факту пожара.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Донбассе бушуют сильнейшие лесные пожары. В ДНР и ЛНР самая сложная ситуация, в республиках ввели режим ЧС регионального уровня. При этом природные пожары также бушуют в других регионах.