В Приморье горит склад со стройматериалами на площади 3 тысячи «квадратов»

|
Евгения Романова
Евгения Романова 49 0

МЧС ликвидирует пожар на площади 3 тысячи квадратных метров в Приморье

Фото, видео: Telegram / Прокуратура Приморского края / prosecutor_pk; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Пожарные ликвидируют огонь в Уссурийске.

В Приморье вспыхнул крупный пожар, спасатели ликвидируют его на площади три тысячи квадратных метров. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по краю.

Складское здание со строительными материалами горит в городе Уссурийск по адресу улица Теремецкого, 18А. По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал.

Крупный пожар сейчас ликвидируют более 30 человек и шесть единиц техники.

Приморская прокуратура в Telegram-канале уточнила, что горящий склад находится в районе «Китайского раынка». Также ведомство опубликовало видео с камер наблюдения. На кадрах видно, как с территории склада уезжает горящий грузовик. В ведомстве подчеркнули, что продолжается надзор за полнотой, объективностью и законностью проверки по факту пожара.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Донбассе бушуют сильнейшие лесные пожары. В ДНР и ЛНР самая сложная ситуация, в республиках ввели режим ЧС регионального уровня. При этом природные пожары также бушуют в других регионах.

+15° Атмосферное давление 775 мм рт. ст.
Относительная влажность 72%
91.43
0.29 101.51
0.23
Зона сильной турбулентности: как пережить коридор затмений 18 сентября —...

Последние новости

10:40
«Я совершил ошибку»: Джастин Тимберлейк сделал унизительное признание
10:28
«Серьезно»: в Пентагоне отреагировали на увеличение численности ВС РФ
10:11
Кладезь полезных веществ: ценность этого овоща сильно недооценивают
9:59
Последние подробности о деле медиков, задержанных после смерти пациентов в Красноярском крае
9:43
Вес достиг критической отметки: какая трагедия заставила сына Никаса Сафронова сбросить 150 кг
9:27
В Приморье горит склад со стройматериалами на площади 3 тысячи «квадратов»

Сейчас читают

Мука из кузнечиков: реальная польза для здоровья или маркетинговый ход?
Аренда квартир резко подорожала - сколько сейчас стоит снять однушку, двушку или трешку
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 сентября, для всех знаков зодиака
«Потому что мы в России»: как SHAMAN исполняет мечты соотечественников

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Чем опасны для психики и судьбы лунное и солнечное затмения
Гороскоп на сентябрь 2024: что ждет знаки зодиака
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака
😋Гороскоп финансов на сентябрь 2024 для всех знаков зодиака