Лесные пожары в России: ситуация в Донбассе, Воронежской и Ростовской областях
В Донбассе бушуют лесные пожары
Фото, видео: © РИА Новости / Сергей Бобылев; 5-tv.ru
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Спасатели продолжают борьбу с огнем.
Сильнейшие природные пожары сейчас бушуют в нескольких российских регионах. В Воронежской области зафиксировано 70 возгораний. Для тушения самого масштабного, около села Ямное, привлекли даже вертолет, чтобы не допустить перехода огня на дома.
Борются с пожарами и в Ростовской области. За сутки там ликвидировали более 130 возгораний, и даже нашли виновницу одного из них. Это женщина, которая в своем огороде жгла сухую траву.
Но самая сложная ситуация сейчас в Донецкой и Луганской народных республиках. Там даже ввели режим ЧС регионального уровня. Пламя уже уничтожило сотни жилых домов, погибли четыре человека, еще шесть пострадали.
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