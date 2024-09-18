Лесные пожары в России: ситуация в Донбассе, Воронежской и Ростовской областях

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В Донбассе бушуют лесные пожары

Фото, видео: © РИА Новости / Сергей Бобылев; 5-tv.ru

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Спасатели продолжают борьбу с огнем.

Сильнейшие природные пожары сейчас бушуют в нескольких российских регионах. В Воронежской области зафиксировано 70 возгораний. Для тушения самого масштабного, около села Ямное, привлекли даже вертолет, чтобы не допустить перехода огня на дома.

Борются с пожарами и в Ростовской области. За сутки там ликвидировали более 130 возгораний, и даже нашли виновницу одного из них. Это женщина, которая в своем огороде жгла сухую траву.

Но самая сложная ситуация сейчас в Донецкой и Луганской народных республиках. Там даже ввели режим ЧС регионального уровня. Пламя уже уничтожило сотни жилых домов, погибли четыре человека, еще шесть пострадали.

 

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