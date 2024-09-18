«Идея фикс»: Илья Авербух поделился мечтой о будущем его маленькой дочери

Лия родилась только в этом году, но тренер уже задумался о карьере дочери.

Заслуженный мастер спорта, фигурист и тренер Илья Авербух планирует в будущем научить дочку Лию фигурному катанию, чтобы та выступила на Олимпийских играх. Об этом пишет 7Дней.ru со ссылкой на заявление Авербуха, которое он сделал во время шоу фигуриста Романа Костомарова.

«У меня идея фикс — поставить ее на коньки. Я прям продавливаю эту идею аккуратненько», — признался мастер спорта.

Авербух уже посчитал, что ему нужно дожить до 74 лет, чтобы в 24 день рождения Лии она уже смогла выступать на Олимпийских играх.

Младшую дочь Авербуха его супруга, актриса Елизавета Арзамасова, родила только в августе, сейчас ей нет и двух месяцев.

Фигурист также рассказал, что вместе с женой они все же могут решиться и на четвертого ребенка. Актриса родила дочь 8 августа. Спустя несколько дней после выписки она отметила день рождения их сына Льва. Мальчику исполнилось три года. Причем у фигуриста также есть уже взрослый сын Мартин, который родился от брака с фигуристкой Ириной Лобачевой.

Ранее 5-tv.ru писал, что фигурист Илья Авербух думает о талантах своего двухлетнего сына.