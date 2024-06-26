«Принц, который спасает свою Золушку»: Авербух рассказал о талантах сына

Фигурист пообещал поставить мальчика на коньки, но сам ребенок проявляет интерес к другому виду искусства.

Двухлетний сын заслуженного мастера спорта Ильи Авербуха и актрисы Елизаветы Арзамасовой Лев демонстрирует интерес к маминой профессии и сам получает огромное удовольствие от актерской игры. Об этом рассказал спортсмен и продюсер своих ледовых программ на одном из YouTube-шоу.

«Также он часто ходит и к Лизе на спектакли. Вот спектакль „Золушка“ — это его любимый. Он уже знает все роли. Он принц, который спасает свою Золушку. Вообще мальчик, конечно, очень артистичный, честно говоря. Он, может быть, не такой спортивный, но артистичный», — рассказал Авербух.

Авербух отметил, что уже в таком возрасте может определить спортивные задатки ребенка. Он чувствует это в ходьбе, беги и координации сына. Последнее очень важно в фигурном катании. Звезда в любом случае пообещал поставить Леву на коньки, а дальше родители будут смотреть насколько хорошо у него получается кататься.

Ранее 5-tv.ru писал, что двухлетний сын Арзамасовой ездит на личном «Мерседесе».