В Татарстане раскрыли женскую ячейку международной террористической организации

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Александр Тарасов
Александр Тарасов 32 0

Ее участники вербовали на свою сторону жителей России.

Фото, видео: ЦОС ФСБ России; 5-tv.ru

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Деятельность женской ячейки международной террористической организации была пресечена сотрудниками Федеральной службы безопасности (ФСБ) в Республике Татарстан. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«С применением мер конспирации в ходе собраний ими осуществлялась вербовка в свои ряды жителей России», — подчеркнули в ведомстве.

В ФСБ отметили, что участники выявленной ими законспирированной террористической ячейки распространяли на территории России запрещенную идеологию. Она была построена на доктрине так называемого «Всемирного халифата»*.

Сотрудники правоохранительных органов изъяли большое количество запрещенной в РФ экстремистской литературы. Это также коснулось средств связи, а также различных электронных носителей информации. В ведомстве указали, что все это использовалось для ведения террористической деятельности на территории России.

Следствие также возбудило уголовное дело по факту, при этом не уточнив точное число фигурантов.

Ранее 5-tv.ru писал, как в Крыму пресекли деятельность законспирированной ячейки «Хизб ут-Тахрир»*.

* — организация признана террористической и запрещена в России


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