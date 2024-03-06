В Крыму пресекли деятельность законспирированной ячейки «Хизб ут-Тахрир»*

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Евгения Романова
Евгения Романова 20 0

ФСБ раскрыла в Крыму ячейку «Хизб ут-Тахрир»*, вербовавшую новых исламистов

Фото, видео: ЦОС ФСБ России; 5-tv.ru

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У ее членов изъяты деньги в разной валюте и пропагандистские материалы.

Российские силовики пресекли в Крыму деятельность законспирированной ячейки международной организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»*. Об этом сообщает ЦОС ФСБ России.

Указывается, что исламисты вели «антиконституционную деятельность, основанную на доктрине создания так называемого „Всемирного халифата“, разрушения институтов светского общества и направленную на свержение насильственным путем действующей власти».

Участники ячейки устраивали тайные собрания, на которых распространяли среди крымчан террористическую идеологию и вербовали в свои ряды мусульман, живущих на полуострове.

Силовики провели обыски в местах жительства членов ячейки и изъяли пропагандистские материалы, средства связи, электронные носители, а вместе с тем и деньги в российской и иностранной валюте. По данному факту возбуждены уголовные дела. Правоохранители продолжают проводить оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ФСБ задержала жителя ДНР по подозрению в незаконном хранении взрывчатых веществ. В ходе обысков у него обнаружили пять килограммов пороха.

* — организация признана террористической и запрещена в России

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