Что такое пейджер: история и принцип работы гаджета

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Александр Тарасов
Александр Тарасов 25 0

Ливанская группировка «Хезболла» использовала пейджеры из-за их простоты

Что такое пейджер: история и принцип работы гаджета

Фото: www.globallookpress.com / © Aloisio Mauricio

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Инцидент с массовой детонацией гаджетов в Ливане произошел 17 сентября. Почему сторонники «Хезболлы» их использовали?

Пейджеры до сих пор востребованы благодаря своей стоимости и простоте, которая необходима экстренным службам. Причем взрывная популярность гаджета далеко позади, но его все еще используют, в том числе движение «Хезболла» в Ливане. Агентство URA.RU рассказало, почему пейджеры так и не были вытеснены смартфонами.

Золотая эра пейджеров

Знаменитое средство связи зародилось более ста лет назад, но компактные варианты гаджета появились только в 1950-х годах. При этом взрывная популярность к пейджерам пришла лишь десятки лет спустя — в 1990-е.

Важно отметить, что гаджет использовали именно для передачи экстренных сообщений. Спустя десять лет их стремительно стали вытеснять мобильные телефоны, но не из всех областей.

В чем особенность пейджеров

По стоимости пейджеры дешевле не только для самих пользователей, но и операторов. Причем первые получают простой гаджет, который может крайне долго работать на одном заряде.

Односторонняя передача сигналов и ограничение по типам информации выделяют пейджеры на фоне современных смартфонов. При этом голосовая связь у них уходит на задний план, так как чаще всего люди используют его для текстовых сообщений. Стоит добавить, что современные модели имеют не только аналоговое, но и цифровое соединение.

Примечательно, что вести полноценный диалог через пейджеры — невозможно.

Кто использует пейджеры в 2024 году

Гаджет до сих пор пользуется популярностью среди сотрудников медицинских учреждений, так как там нужна оперативность. Аварийные службы также имеют при себе пейджеры, одна из причин — недоступность мобильной связи в некоторых локациях.

Организаторы крупных мероприятий тоже делают выбор в сторону этого гаджета для связи с персоналом, дело вновь в оперативности.

Массовая детонация пейджеров членов ливанской вооруженной группировки «Хезболла» произошла 17 сентября. В результате пострадали порядка трех тысяч человек, также есть погибшие. Вскоре «Хезболла» обвинила в случившемся властей Израиля.

Ранее 5-tv.ru показал видео с последствиями детонации пейджеров в Ливане.

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