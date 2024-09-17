Пригрозили «возмездием»: движение «Хезболла» обвинило во взрывах пейджеров Израиль

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 75 0

Движение «Хезболла» возложило ответственность за взрывы пейджеров на Израиль

Пригрозили «возмездием»: движение «Хезболла» обвинило во взрывах пейджеров Израиль

Фото: Reuters / Aziz Taher

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По последним данным, в результате взрывов погибли восемь человек, почти три тысячи пострадали.

Ливанское военное движение «Хезболла» возложило на Израиль ответственность за массовый взрыв пейджеров, который произошел 17 сентября в Бейруте. Об этом сообщается в официальном заявлении группировки.

«Изучив все текущие факты, данные и имеющуюся информацию о гнусном нападении, произошедшем сегодня днем, мы возлагаем на израильского врага полную ответственность за эту преступную агрессию, которая также затронула мирных жителей и привела к гибели нескольких человек и получению большим количеством людей различных ранений. Этот вероломный и преступный враг непременно получит свое справедливое возмездие за эту гнусную агрессию», — уточняется в заявлении пресс-службы «Хезболлы»

По последним данным Минздрава Ливана, в результате массового взрыва электронных устройств погибли восемь человек, более 2,8 тысяч получили ранения различной степени тяжести. Как отмечали в «Хезболле», израильская агрессия унесла жизнь одного ребенка, который находился рядом со взрывом.

В то же время в ООН выразили обеспокоенность сложившейся ситуацией и осудили смерти гражданских.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео с пострадавшими в результате подрыва пейджеров.

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