«Были случаи»: почему SHAMAN постоянно ходит с охраной

Исполнитель окружил себя несколькими телохранителями.

Заслуженный артист России Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN, получал угрозы в свой адрес. Именно поэтому за звездой ходит охрана. Об этом в комментарии KP.RU рассказал композитор Игорь Матвиенко.

«Все-таки он некий рупор патриотизма, сейчас это действительно может быть небезопасно, много провокаторов. Были случаи, когда Ярослав получал угрозы», — признался Матвиенко.

Композитор добавил, что сейчас у знаменитого певца не менее десяти человек охраны. При этом на улице звезду «вообще никто не узнает», уверен Матвиенко. Для примера он привел случай прогулки с Дроновым по Патриаршим прудам в Москве, где артиста никто не распознал.

Матвиенко отметил, что артист сам по себе — замкнутый человек и интроверт. Спускаясь со сцены, он накидывает на себя черную шапку и сливается с толпой.

Важно отметить, что Игорь Матвиенко выступает композитором грядущей этно-оперы «Князь Владимир». SHAMAN также примет участие в этом мероприятии, которое планируется 5 февраля.

Ранее 5-tv.ru писал, почему SHAMAN не боится давать концерты в горячих точках.