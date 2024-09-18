«Были случаи»: почему SHAMAN постоянно ходит с охраной
Композитор Матвиенко: SHAMAN ходит с охраной из-за поступающих угроз
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Андрей Эрштрем
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Исполнитель окружил себя несколькими телохранителями.
Заслуженный артист России Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN, получал угрозы в свой адрес. Именно поэтому за звездой ходит охрана. Об этом в комментарии KP.RU рассказал композитор Игорь Матвиенко.
«Все-таки он некий рупор патриотизма, сейчас это действительно может быть небезопасно, много провокаторов. Были случаи, когда Ярослав получал угрозы», — признался Матвиенко.
Композитор добавил, что сейчас у знаменитого певца не менее десяти человек охраны. При этом на улице звезду «вообще никто не узнает», уверен Матвиенко. Для примера он привел случай прогулки с Дроновым по Патриаршим прудам в Москве, где артиста никто не распознал.
Матвиенко отметил, что артист сам по себе — замкнутый человек и интроверт. Спускаясь со сцены, он накидывает на себя черную шапку и сливается с толпой.
Важно отметить, что Игорь Матвиенко выступает композитором грядущей этно-оперы «Князь Владимир». SHAMAN также примет участие в этом мероприятии, которое планируется 5 февраля.
Ранее 5-tv.ru писал, почему SHAMAN не боится давать концерты в горячих точках.
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