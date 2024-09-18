«Были случаи»: почему SHAMAN постоянно ходит с охраной

|
Александр Тарасов
Александр Тарасов 40 0

Композитор Матвиенко: SHAMAN ходит с охраной из-за поступающих угроз

«Были случаи»: почему SHAMAN постоянно ходит с охраной

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Андрей Эрштрем

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Исполнитель окружил себя несколькими телохранителями.

Заслуженный артист России Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN, получал угрозы в свой адрес. Именно поэтому за звездой ходит охрана. Об этом в комментарии KP.RU рассказал композитор Игорь Матвиенко.

«Все-таки он некий рупор патриотизма, сейчас это действительно может быть небезопасно, много провокаторов. Были случаи, когда Ярослав получал угрозы», — признался Матвиенко.

Композитор добавил, что сейчас у знаменитого певца не менее десяти человек охраны. При этом на улице звезду «вообще никто не узнает», уверен Матвиенко. Для примера он привел случай прогулки с Дроновым по Патриаршим прудам в Москве, где артиста никто не распознал.

Матвиенко отметил, что артист сам по себе — замкнутый человек и интроверт. Спускаясь со сцены, он накидывает на себя черную шапку и сливается с толпой.

Важно отметить, что Игорь Матвиенко выступает композитором грядущей этно-оперы «Князь Владимир». SHAMAN также примет участие в этом мероприятии, которое планируется 5 февраля.

Ранее 5-tv.ru писал, почему SHAMAN не боится давать концерты в горячих точках.

+23° Атмосферное давление 775 мм рт. ст.
Относительная влажность 41%
91.43
0.29 101.51
0.23
Зона сильной турбулентности: как пережить коридор затмений 18 сентября —...

Последние новости

19:43
Что такое пейджер: история и принцип работы гаджета
19:39
Путин указал на высокий уровень поддержки губернаторов регионами
19:33
Путин призвал Беглова сделать все для оправдания доверия петербуржцев
19:30
«Соблюдение прав»: Белград стойко намерен защитить притесняемых сербов в Косово
19:23
«В женщинах раскрывается душа России»: Путин выступил на Евразийском женском форуме
19:18
Найдена причина рака? Ученые обнаружили в организме человека молекулу-оборотня

Сейчас читают

Каждый пилот на счету: острый дефицит заставил США резко отказать Киеву
Лидер группы «Руки вверх!» Сергей Жуков хочет отсудить у двойника 5 млн рублей
Осенний коридор открывается: что принесет лунное затмение 18 сентября 2024
«Потому что мы в России»: как SHAMAN исполняет мечты соотечественников

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Чем опасны для психики и судьбы лунное и солнечное затмения
Гороскоп на сентябрь 2024: что ждет знаки зодиака
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака
😋Гороскоп финансов на сентябрь 2024 для всех знаков зодиака