«Она моя ровесница»: Бледанс поразили слухи о беременности Федункив

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 14 0

Эвелину Бледанс удивили слухи о беременности Марины Федункив

«Она моя ровесница»: Бледанс поразили слухи о беременности Федункив

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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При этом 55-летняя телеведущая не так давно планировала завести третьего ребенка.

Телеведущая Эвелина Бледанс была удивлена слухами, что актриса Марина Федункив собирается впервые стать матерью в 53 года. Об этом она сообщила в беседе с изданием «Страсти».

«Когда услышала про Марину Федункив, которая якобы беременна, я, конечно, была удивлена, учитывая то, что она моя ровесница. И вот это меня поразило. Еще и первый у нее ребенок. Но не знаю, может быть, она просто разъелась сильно», — поделилась звезда.

По словам Эвелины, несмотря на то, что раньше она и сама планировала завести третьего ребенка, то сейчас у нее такого желания нет. Она также отказалась от идеи сделать ЭКО.

У Бледанс двое детей. Первого сына зовут Николай, его она родила в 1994 году. А в 2012 году на свет появился второй ребенок — Семен. У мальчика диагностирован синдром Дауна.

К слову, Федункив не стала подтверждать слухи, которые появились на съемочной площадке шоу, в котором она приняла участие. Окружающие утверждали, что актриса беременна.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Эвелина Бледанс сделала провокационное заявление о сыне.

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