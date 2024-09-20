«Она моя ровесница»: Бледанс поразили слухи о беременности Федункив

При этом 55-летняя телеведущая не так давно планировала завести третьего ребенка.

Телеведущая Эвелина Бледанс была удивлена слухами, что актриса Марина Федункив собирается впервые стать матерью в 53 года. Об этом она сообщила в беседе с изданием «Страсти».

«Когда услышала про Марину Федункив, которая якобы беременна, я, конечно, была удивлена, учитывая то, что она моя ровесница. И вот это меня поразило. Еще и первый у нее ребенок. Но не знаю, может быть, она просто разъелась сильно», — поделилась звезда.

По словам Эвелины, несмотря на то, что раньше она и сама планировала завести третьего ребенка, то сейчас у нее такого желания нет. Она также отказалась от идеи сделать ЭКО.

У Бледанс двое детей. Первого сына зовут Николай, его она родила в 1994 году. А в 2012 году на свет появился второй ребенок — Семен. У мальчика диагностирован синдром Дауна.

К слову, Федункив не стала подтверждать слухи, которые появились на съемочной площадке шоу, в котором она приняла участие. Окружающие утверждали, что актриса беременна.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Эвелина Бледанс сделала провокационное заявление о сыне.