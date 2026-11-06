Никаких признаков побега: следователи рассказали о планах Усольцевых

СК: Усольцевы не могли сбежать, так как тщательно готовились к короткому походу

Следователи опровергли версию о побеге семьи Усольцевых, которая пропала 28 сентября 2025 года в Красноярском крае. По данным СК, Сергей и Ирина вместе с пятилетней дочерью собирались вернуться домой после короткого похода. Об этом ТАСС рассказала заместитель руководителя первого управления по расследованию особо важных дел регионального управления Следственного комитета Яна Сырымбетова.

По словам следователя, семья тщательно готовилась к поездке. Цель похода выбрал сам Сергей Усольцев, маршрут обсуждался заранее. Оставаться на ночь в поселке Кутурчин они не собирались.

Помимо этого, у семьи было много планов на ближайшее будущее — в октябре они собирались отправиться в новые турпоездки. С собой они не взяли никакой провизии для длительного перехода. Никто из родственников, друзей и коллег не заметил странностей в поведении семьи или признаков того, что Усольцевы планируют сбежать.

История пропажи Усольцевых

Сергей и Ирина Усольцевы вместе с пятилетней дочерью и собакой породы корги пропали в сентябре 2025 года во время похода в Кутурчинское Белогорье Красноярского края. Поиски семьи стали одними из самых масштабных в регионе за последние годы. Туристы планировали дойти до горы Буратинка в Партизанском районе, однако до конечной точки маршрута так и не добрались.

О пропаже семьи 1 октября сообщил Данил Баталов — сын Ирины от первого брака. К поискам подключились спасатели, полицейские и волонтеры. В первые две недели в операции участвовали более 1500 человек, в том числе добровольцы. Были обследованы десятки квадратных километров леса и сотни километров дорог.

Позже появилась еще одна зацепка — 8 октября выяснилось, что телефон Сергея Усольцева подал сигнал примерно в семи километрах от Кутурчина, его зафиксировали 28 сентября около 22:00 по местному времени.

Поиски семьи продолжались и в 2026 году — в январе, в июне и июле. Во время последних поисковых операций было обследовано около тысячи квадратных километров труднодоступной местности. Для этого использовали беспилотники, квадроциклы и другую технику.

Однако все усилия таки не принесли результата — пропавших до сих пор не нашли.

Версии исчезновения Усольцевых

Основной версией исчезновения Усольцевых следствие считает несчастный случай. Например, супруги с дочкой могли заблудиться в лесу и умереть от переохлаждения, пытаясь найти укрытие. В тот день погода резко испортилась: начались дожди, опустился туман и стало холоднее. Ситуацию осложнял рельеф — каменные россыпи, по которым трудно передвигаться.

Есть и другое предположение — семья могла спрятаться от непогоды в какой-нибудь расщелине или другом закрытом месте и развести костер, в итоге отравившись угарным газом.

Не исключается и криминальная версия. Хотя прямых доказательств преступления пока нет, обсуждаются разные предположения — например, соседка Усольцевых заявляла, что почти уверена в заказном убийстве. По ее мнению, причиной мог стать конфликт неизвестного лица с Ириной Усольцевой.

Свою версию произошедшего предложил и исследователь Валентин Дегтерев. Он предположил, что Сергей мог отправиться в тайгу не ради прогулки, а для встречи с людьми, которые шантажировали его и требовали денег. Речь могла идти о мошенниках, связанных с украинскими кол-центрами. Подозрительными показались и выбор места для отдыха, и крупная сумма наличных, которая, как утверждается, находилась в машине семьи.

Не исключается и то, что Усольцевы могли случайно увидеть незаконную охоту браконьеров, став нежелательными свидетелями — поэтому их решили устранить на месте.

Среди других версий — нападение зверя, например, медведя. Такие хищники действительно обитают в районе пропажи Усольцевых. Однако поисковики обращали внимание на то, что после расправы от жертв обычно остаются какие-то следы: обрывки одежды и кровь.

Спустя год после исчезновения появилась также версия о возможном уходе Усольцевых в закрытое сообщество староверов. К такому решению их мог подтолкнуть интерес супругов к эзотерике и возможные жизненные трудности.

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