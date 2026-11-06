«Не одну семью разрушила»: Терехин расстался с возлюбленной из-за Седоковой

Михаил Терехин расстался с матерью своего ребенка из-за Анны Седоковой

Победа в реалити-шоу обернулась для адвоката Михаила Терехина личной драмой. После завершения съемок он расстался с матерью своей дочери, врачом-диетологом Лилией Воронковой. По словам 46-летнего участника проекта, отношения разрушил эпизод с певицей Анной Седоковой, который попал в эфир и вызвал бурное обсуждение в интернете.

В интервью журналистке Алене Жигаловой Терехин рассказал, что не воспринимал произошедшее как флирт и не ожидал, что безобидное, на его взгляд, испытание приведет к серьезному конфликту. Однако реакция публики оказалась болезненной для его избранницы.

Как Анна Седокова оказалась в центре скандала

Во время одного из испытаний реалити-шоу Анна Седокова должна была найти у участников монету-иммунитет. Во время обыска певица прикоснулась к Михаилу Терехину, который не стал сопротивляться ее действиям. Фрагмент попал в эфир, после чего в СМИ появились публикации о взаимодействии артистки с несвободным мужчиной.

Сам адвокат не увидел в случившемся повода для конфликта. Он назвал происходящее частью игры и заявил, что не придавал эпизоду особого значения.

«На самом деле ситуация выеденного яйца не стоит, то, что было с Анной Седоковой. <…> Вот Натан, у него была крутая история, и от него жена не ушла. <…> У меня была невинная игра. Анна подошла, досмотрела меня, я там смеялся по большому счету», — объяснил Терехин.

Он также усомнился в достоверности эмоционального звучания сцены. По словам Михаила, вздох, который зрители услышали в выпуске, мог быть добавлен при монтаже.

Почему Лилия Воронкова обиделась на избранника

Изначально Лилия спокойно отнеслась к рассказам о поведении Седоковой на съемках. Однако окончательно оценить ситуацию она смогла после выхода серии. В тот момент пара вместе с дочерью отдыхала в Турции и смотрела телевизор в гостиничном номере.

Терехин утверждает, что внимание к эпизоду со стороны журналистов и пользователей соцсетей сильно повлияло на настроение возлюбленной. В комментариях обсуждали поведение Михаила и задавались вопросом, почему его избранница спокойно воспринимает подобное.

По словам адвоката, после просмотра выпуска пара практически перестала общаться, хотя продолжала находиться в одном номере.

«Мы после этого два дня не общались, живя в номере», — вспомнил он.

Михаил пытался объяснить Лилии, что происходившее было частью телевизионного испытания и не имело отношения к его личным чувствам. Сначала, как утверждает участник шоу, женщина поверила его словам, но позднее изменила отношение к ситуации под влиянием общественного обсуждения.

Почему Терехин не стал обвинять Седокову

Адвокат признался, что не ожидал столь серьезной реакции. Он также рассказал, что один из знакомых предупреждал его о возможных последствиях общения с певицей. Речь идет о рэпере Александре Тарасове, известном под псевдонимом T-killah. Он написал Михаилу, что Седокову якобы связывали с историями распада других семей.

«Хотя Саша мне прямо написал: „Аня не одну семью разрушила, будь аккуратнее“. Я говорю: „Я тебя услышал“», — рассказал адвокат.

При этом сам Терехин не стал предъявлять претензии артистке. Он подчеркнул, что не собирается обвинять Анну в случившемся и считает ее поведение частью телевизионного формата.

Более того, после окончания проекта Михаил практически не контактировал с певицей. По его словам, Седокова осталась недовольна другими участниками из-за того, что они не поделились с ней выигранными деньгами. Адвокат утверждает, что во время совместной поездки после съемок Анна ни с кем не поздоровалась.

Почему отношения пары закончились

Несмотря на внимание к истории с Седоковой, Терехин признал, что проблемы между ним и Лилией существовали и раньше. Поэтому он не считает телевизионный эпизод единственной причиной расставания. По его словам, произошедшее стало последней каплей в отношениях, которые уже переживали непростой период.

Михаил и Лилия не состояли в официальном браке, но вместе воспитывали дочь Анну. Врач-диетолог и нутрициолог долгое время оставалась избранницей адвоката, однако сохранить отношения после конфликта им не удалось. Михаил отметил, что все равно продолжит обеспечивать дочь.

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