Мишустин: Запад подрывает суверенитет и нормы права других стран

|
Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 29 0

Подобному давлению продолжают подвергаться все больше государств в мире.

Мишустин: Запад подрывает суверенитет и нормы права других стран

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Кристина Кормилицына

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
БРИКС

Политика коллективного Запада заключается в уничтожении суверенитета и норм права других стран. С таким заявлением выступил российский премьер-министр Михаил Мишустин на IX Юридическом форуме стран БРИКС.

«Мы видим, что коллективный Запад в качестве основного инструмента своих действий на международной арене использует односторонние принудительные меры, подрывающие принципы сотрудничества, нарушающие суверенитет государств и нормы международного права», — указал премьер России.

По его словам, подобному давлению подвергается все большее количество стран.

Мишустин напомнил, что темой форума БРИКС на этот раз является «Право на страже справедливого мира». Россия, председательствующая в объединении в 2024 году, проводит курс по укреплению международного сотрудничества. К тому же, отметил премьер-министр, стремления РФ разделяют множество союзнических государств, включая страны Глобального Юга.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент Бразилии заявил о необходимости стратегического партнерства с Россией. Лула да Силва и российский лидер Владимир Путин встретятся в октябре на саммите БРИКС в Казани.

Тема:
БРИКС
19 сент
Путин обратился к участникам юридического форума стран БРИКС
19 сент
Президент Бразилии заявил о необходимости стратегического партнерства с Россией
14 сент
Прямой диалог: в Москве представители десятка стран собрались на медиа-саммит БРИКС
13 сент
В центре внимания: 34 государства хотят сотрудничать с БРИКС в различных форматах
12 сент
Путин в Петербурге встретился с представителями стран БРИКС
5 сент
Уважение к суверенитету: Захарова назвала преимущества БРИКС перед Западом
5 сент
Путин: объем экономики Китая больше США, и этот разрыв постоянно увеличивается
4 сент
На ВЭФ заявили о важности независимой платформы для трансграничных платежей
4 сент
«Большие возможности»: глава РФПИ назвал Малайзию важным стратегическим партнером РФ
4 сент
«Снятие барьеров»: на ВЭФ заявили о разработке аналога SWIFT
+20° Атмосферное давление 772 мм рт. ст.
Относительная влажность 49%
91.67
0.24 102.04
0.53
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:40
Динамика и перспективы: как российский рыбный промысел адаптировался под западные санкции
12:28
«Нужно исключить»: врач назвала самую частую причину неприятного запаха изо рта
12:15
Из фонда президента выделили миллиард рублей на гранты родительским комитетам
12:08
Мишустин: Запад подрывает суверенитет и нормы права других стран
12:01
Путин обратился к участникам юридического форума стран БРИКС
11:56
Всероссийский родительский комитет создан при Минпросвещения по поручению Путина

Сейчас читают

Умылись, попили и заболели: врачи предупредили о болезнях, которые передаются водой
«Космический бильярд»: уничтожит ли Землю астероид Апофис в 2029 году
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 сентября, для всех знаков зодиака
«Потому что мы в России»: как SHAMAN исполняет мечты соотечественников

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Чем опасны для психики и судьбы лунное и солнечное затмения
Гороскоп на сентябрь 2024: что ждет знаки зодиака
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака
😋Гороскоп финансов на сентябрь 2024 для всех знаков зодиака