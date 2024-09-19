Российские силы освободили село Георгиевка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Подразделения „Южной“ группировки войск в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Георгиевка Донецкой Народной Республики», — уточнили в пресс-службе российского оборонного ведомства.

Помимо этого, Вооруженные силы Украины (ВСУ) за минувшие сутки потеряли на этом направлении до 690 боевиков, две боевые машины пехоты Marder производства ФРГ, восемь автомобилей, гаубицу М777 и орудие М119 производства США, три гаубицы Д-30, станцию радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США.

Спецоперация России на Украине

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Ранее 5-tv.ru публиковал кадры, на которых российские войска сорвали ротацию ВСУ в зоне проведения специальной военной операции.